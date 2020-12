El PP propone "un plan urgente en apoyo a la hostelería que contempla una prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo"

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de La Rioja, Javier Merino, ha reclamado la puesta en marcha de un plan urgente de apoyo a la hostelería, con 14 medidas prioritarias, "entre ellas el IVA al cuatro por ciento, la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, un Plan Renove por los cambios para adaptarse a la pandemia, así como ayudas directas al alquiler autónomos y pymes".

Javier Merino y el coordinador general del PP riojano, Diego Bengoa, han valorado este viernes, en rueda de prensa, la situación del sector de la hostelería que atraviesa por graves dificultades y han presentado una batería de medidas, "porque es muy importante la vacuna, pero también esta inyección económica urgente para este sector tan castigado".

Medidas que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los diputados en forma de Proposición no de Ley instando al Gobierno de Sánchez, "que sigue de lado como el de Andreu", a la adopción "urgente de un total de catorce medidas, comenzando por "el establecimiento de mecanismos de compensación en forma de financiación adicional a las CCAA por parte del Estado como consecuencia de medidas dirigidas al sector a fin de combatir la crisis de salud pública".

Igualmente, plantea la "reducción del IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras de servicios turísticos; establecimiento de tributación a las actividades de dicho sector al tipo super reducido del 4% como mínimo durante el año 2021"; y la "ampliación hasta 8 años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los préstamos de la línea de liquidez del ICO COVID-19 por parte de pymes y autónomos".

Suma la "prórroga automática hasta el próximo 31 de mayo de 2021 de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor o por impedimento o limitaciones de actividad; la exoneración de la obligación de cotizar a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de resoluciones dictadas para contener la expansión y propagación del virus durante el periodo de vigencia de las mismas".

También propone "la adopción de medidas pertinentes para asegurar que los contribuyentes pertenecientes al colectivo de trabajadores autónomos forzados a cesar su actividad durante la vigencia del estado de alarma no tengan obligación de pagar impuestos durante ese mismo periodo afectado".

Y "el estudio y establecimiento en su caso de fórmulas compensatorias específicas en forma de reembolsos o subvenciones directas al arrendamiento de locales autónomos, microempresas y pymes vinculadas a servicios y/o actividades hosteleras impactadas a causa de rebrotes, confinamientos y toda clase de restricciones y limitaciones a su normal funcionamiento como consecuencia del estado de alarma y que hayan visto mermar su caída de ingresos un 50% o más".

Del mismo modo, quiere el PP "impulsar por parte del Gobierno de España la creación, organización y ejecución de un programa dedicado a incentivar el consumo directo en productos, servicios y experiencias turísticas en toda la geografía española particularmente durante periodos de temporada baja, contribuyendo a desestacionalizar los destinos y contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos".

También "la definición, aprobación y dotación presupuestaria de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España contemplando toda la cadena de valor, que sirva como palanca de reactivación de la actividad turística y al propio tiempo, como herramienta de diversificación, y mejora de la competitividad y visibilidad de la oferta española de calidad consolidando el rol de la Marca España de potencia gastronómica en el mercado internacional".

Añade a ello "impulsar en coordinación con las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y los Ayuntamientos la tramitación de un paquete de reducciones, exenciones y bonificaciones de cuotas significativas de impuestos y tasas (IBI,IAE, tasas por recogida de basuras, tasas de terrazas, Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, tasas que graven pernoctaciones, etc.), para así aliviar la carga fiscal de los establecimientos destinados a los usos de hostelería en un contexto enormemente crítico para los mismos".

El mantenimiento y ampliación de medidas en materia de aplazamiento de deudas tributarias y de Seguridad Social; financiar un plan RENOVE de ayudas de mejora y modernización de instalaciones y equipamientos y adaptación a las nuevas normativas sanitarias para los establecimientos hoteleros; y apoyar económicamente la creación y desarrollo de programa específicos de implantación de sistemas digitales y herramientas de inteligencia de mercado de los que se puedan beneficiar las empresas hoteleras se suman a las medidas planteadas por los 'populares'.

Por último, se reclama la "apuesta decidida y urgente por mejorar y reforzar la cualificación técnica y la capacidad de aportar valor de los profesionales de la industria turística en materias clave tales como el multilingüismo, la transformación digital, sostenibilidad urbanística, seguridad e higienes sanitarias y cualesquiera otros de los retos estructurales y globales presentes y futuros del sector español que podrían posibilitar un salto cualitativo de los productos turísticos españoles".

Por su parte, Diego Bengoa ha recordado que "tras meses con persianas bajadas, ERTES y negocios cerrados, con las negativas repercusiones que tiene en otros ámbitos del sector servicios o en la cuenta de resultados de las bodegas riojanas, miles de riojanos siguen esperando unas indemnizaciones que no llegan mientras se acumulan las trabas y las restricciones impuestas de manera unilateral y sin consenso".

"El Gobierno de Andreu sigue sin entender que la hostelería es y debe seguir siendo parte de la solución y que, en ningún caso, debe identificarse como un problema. Lamentamos que, una vez más el Gobierno de Concha Andreu presuma de diálogo y lo siga practicando tan poco, alardee de una capacidad de entendimiento que brilla por su ausencia, como la autocrítica, y gobierne a golpe de decreto", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que "no es de recibo que los representantes del sector se enteren a través de la rueda de prensa de las medidas que va a decretar el Gobierno y que afectan a su negocio".

"No es de recibo que no se ayude a miles de autónomos, pero los altos cargos no dejen de crecer y además se suban el sueldo; no es de recibo que se ningunee a un sector clave en la economía regional, ni que se les nieguen unas indemnizaciones prometidas mil veces y que nunca llegan", ha afirmado.

PROMESAS "INCUMPLIDAS" Y "SUSPENSO EN TRANSPARENCIA".

Bengoa ha asegurado que "ya basta de promesas incumplidas, los riojanos reclaman certezas a la hora de afrontar un 2021 muy duro, los riojanos se merecen un Gobierno que cumpla las leyes, que responda a los requerimientos del Parlamento donde está representada toda la sociedad riojana".

Por ese motivo, ha añadido, "exigimos a Concha Andreu que publique de manera inmediata los informes técnicos y científicos que avalan las medidas que toma su Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, tal y como aprobó la Cámara Regional hace semanas".

"Éste es un ejemplo, sólo uno, de los numerosos incumplimientos de un Gobierno que lidera todas las estadísticas negativas en cuanto a la gestión de la pandemia y que tiene en la transparencia una de sus múltiples asignaturas pendientes", ha finalizado.