El PP rechaza una moción socialista sobre adaptación climática en colegios al ser ya "una prioridad" para su equipo

Archivo - Una niña pinta en un colegio. Niña, alumna, colegio, aula, clase. - JCYL - Archivo

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves la moción presentada por el Grupo Socialista sobre la adaptación climática integral y bioclimatización de los centros educativos de Logroño para la protección de la infancia y la comunidad educativa.

Previamente a la votación, la concejala socialista, Beatriz Nalda, había pedido "unanimidad" al resto de grupos políticos para apoyarla porque, como ha defendido, el cambio climático "ya no es un problema del futuro, es una realidad cotidiana que supone la salud de nuestros hijos e hijas y de la gente que educa". Por tanto ha pedido a los responsables municipales que "no miren hacia otro lado".

"Las medidas municipales hasta la fecha no son suficientes y debemos ponernos manos a la obra y meter dinero", ha indicado, por lo tanto "debemos asumir responsabilidades y realizar de forma urgente auditorias energéticas y bioclimáticas de cada centro de Logroño o auspiciar inversiones con colaboración del Gobierno de La Rioja", entre otras cuestiones.

A pesar de la exposición socialista, desde el Grupo Municipal Popular han anunciado su voto en contra porque, como ha recordado la concejala, Laura Lázaro, "el cuidado de los alumnos y la mejora de los centros educativos es una prioridad para este equipo de Gobierno y ya se está trabajando en ello".

Además ha lamentado la "demagogia" del PSOE porque "su discurso no tiene en cuenta la realidad competencial ni el trabajo que ya se está desarrollando".

"TITULARES ALARMISTAS Y PLAZOS FICTICIOS"

Habla -ha dicho la concejala 'popular'- "de titulares alarmistas y de plazos ficticios" y recuerda que este equipo de Gobierno "ya trabaja en mejoras, en la revisión y en el mantenimiento de los colegios, porque, tanto el año pasado como éste, por ejemplo, se han llevado a cabo actuaciones en diferentes centros escolares junto al Gobierno regional".

"Nos importa el bienestar de las aulas pero esta propuesta es un cajón de sastre lleno de inviabilidades e invasión de competencias", ha añadido.

Como ha indicado, desde el PP presentan una inversión superior al 1,5 millones de euros destinada "a actuaciones concretas, planificadas y adaptadas a necesidades" y que responde a un objetivo claro "seguir mejorando las instalaciones educativas para garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de los espacios donde aprenden nuestros niños y niñas".

Una inversión -prosigue- que es el resultado de un estudio individualizado de cada centro, "en la que muchas de las cuestiones que reclaman se están llevando a cabo".

Por todo ello, ha finalizado, mientras que el PSOE sigue presentando mociones "prometiendo grandes planes, calendarios y declaraciones de intenciones", desde el PP "nos dedicamos a presentar proyectos, a licitar obras y a ejecutar las inversiones".

El compromiso con la educación "se demuestra destinando estos recursos públicos para la mejora del día a día de los centros. Trabajar con responsabilidad para que sean más seguros, más eficientes y estén mejor preparados", ha sentenciado.

Durante la sesión plenaria también se ha rechazado otra moción socialista sobre la adaptación urgente ante episodios de altas temperaturas y la creación de una red efectiva de refugios climáticos con perspectiva de salud pública.

Como ha defendido el concejal del PP, Íñigo López-Araquistaín, para justificar su voto en contra "ya tenemos una ciudad que construye respuestas; como la isla climática del parque Felipe VI, la plaza de los Cuentos, la cubrición de parques infantiles... Este Gobierno proyecta espacios verdes a diferencia de otros partidos que no hicieron nada".