El PP rechaza parar el proyecto rotonda de Vara de Rey, y el PSOE y Grupo Mixto critican "inseguridad y contaminación"

Simulación del proyecto de la rotonda de Vara de Rey - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado la moción conjunta presentada por el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos y PR+) que solicitaba la paralización del proyecto de la rotonda en el cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós al ser una iniciativa que no se ha expuesto al público y que generará "más inseguridad y contaminación". También critican el exceso de gasto de "más de un millón de euros".

El concejal socialista, Álvaro Foncea, ha sido el primero en defender esta moción que exige paralizar el proceso de licitación de rotonda y abrir un proceso de participación ciudadana porque esta actuación -ha dicho- "implica consecuencias en el modo de configurar Logroño".

Además considera que parte de un error de concepto "porque aquí no se debate en rotonda sí o rotonda no, sino que hablamos de un centro urbano con una confluencia de calles, no de carreteras".

Se trata de un lugar "con una alta densidad peatonal y de usos que van más allá del tráfico. Sacrificar el espacio público y el arbolado por el asfalto, está ya obsoleto".

Por parte del Grupo Mixto (PR+ y Podemos), la concejala de Podemos, Amaia Castro, también ha pedido al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que "hable con los vecinos" porque es una "irresponsabilidad seguir adelante con una obra que solo dará inseguridad y más contaminación".

VENTAJA "PARA AHORA Y PARA EL FUTURO"

La moción ha contado con los votos en contra de Vox y del PP. Por parte del PP, el concejal, Javier Martínez Mancho, ha justificado su postura al considerar que esta obra es una "ventaja" para "ahora y para el futuro" de la ciudad porque "se pavimenta y pacifica la zona, ofrecerá menos ruido, menos contaminación y será mucho más agradable".

Además, esta rotonda permitirá girar a la izquierda de forma amplia y, por tanto, una parte de los vehículos que en la actualidad se ven obligados a cruzar desde la circunvalación de Avenida de Madrid hasta Gran Vía -más de 1 kilómetro sin poder hacer giros- lo podrán hacer en Vara de Rey, con lo que se distribuirá el tráfico.

Permitirá, por tanto, "la mejora del tráfico y la posibilidad de rutas más flexibles. Es un modelo de ciudad compatible con la mejora de la salud, la reducción del ruido y la utilización del tráfico peatonal".

También el concejal del PP, Íñigo López-Araquistáin ha defendido la posición de su partido recordando que este Gobierno "ha mantenido muchas reuniones con los vecinos y comerciantes del entorno quienes mayoritariamente apuestan por esta intervención".

Ha considerado "desafortunado" utilizar al Colegio de Arquitectos para "instrumentalizar" la decisión y asegura que esta actuación "lleva planificada desde hace muchos años".

Como ha finalizado en su intervención, esta obra "no es solo una rotonda" supondrá "una renovación de todo el entorno; saneamiento, servicios, reformas y mejoras del espacio público y más arbolado, con más pasos peatonales y eliminación de barreras arquitectónicas, una mejora para Logroño".