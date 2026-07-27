El PP registrará este lunes una PNL en el Congreso para instar de nuevo a Sánchez a convocar elecciones

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 27 Jul. (OTR/PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo registrará en el Congreso una Proposición no de Ley en la que instará de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones o que se someta a una moción de confianza.

"Solo así podremos empezar el camino de la integridad pública. Evidentemente quien ha liderado y sigue liderando la corrupción ética, política y económica está inhabilitado e incapacitado para políticamente poder hablar de regeneración", ha incidido la dirigente 'popular' en una rueda de prensa en la sede del PP.

La vicesecretaria del PP ha insistido en que la propuesta que plantea su formación va "en la línea de la nueva directiva que ha aprobado Europa" y sirve como respuesta a la Ley de Integridad Pública planteada por Pedro Sánchez, aunque aún no se ha llegado a registrar formalmente.

"No sabemos si mañana llevará al Consejo de Ministros esta Ley de Integridad Pública. Pero lo que sí que tenemos claro es que este Gobierno no está capacitado para hablar de integridad pública porque es el mayor experto en corrupción que tenemos en nuestro país", ha apostillado Gamarra.

Así, la dirigente 'popular' ha señalado que esta proposición contempla también medidas para la lucha contra la corrupción, como por ejemplo, el endurecimiento de las penas, nuevas medidas para proteger a quienes denuncien casos de corrupción, la reforma del indulto para los delitos de corrupción o que los altos cargos que en el ejercicio de sus funciones comentan delitos no puedan ser indultados.

"Queremos limpieza en las instituciones y por eso proponemos que cualquier alto cargo investigado por corrupción tenga que abandonar de manera inmediata su puesto, reforzando también las medidas para evitar conflictos de intereses", ha reiterado.

Por otra parte, Gamarra también ha incidido en que dentro de esta proposición los 'populares' van a exigir al Gobierno el cese "inmediato" del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, así como la necesidad de reformar las leyes que afectan al organismo público para que "realmente sea una institución regida por principios y criterios de imparcialidad y de neutralidad".

En este sentido, la 'popular' ha señalado que para poder tener instituciones "realmente independientes" es necesario que se apruebe una "ley de autoridad independiente" que aglutine todos los organismos que "han proliferado en los últimos años y que realmente todos dependen del gobierno".