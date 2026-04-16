El PP reitera que "no hay nada irregular o ilegal que investigar" sobre el SERIS

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LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha respondido esta mañana a la solicitud del PSOE de crear una Comisión de Investigación ante el Parlamento riojano para esclarecer, como ha dicho la diputada socialista, María Somalo, "la trama de sobresueldos" de altos cargos SERIS.

Los populares han indicado que dicha solicitud "carece de sentido puesto que no hay nada irregular o ilegal que investigar, ya que las auditorías confirman que el SERIS permite ahora, al igual que sucedió también durante el anterior Gobierno regional socialista, que los profesionales directivos trabajen por necesidades asistenciales cuando la situación lo requiere".

La socialista María Somalo, consejera de Salud durante la anterior legislatura, "ha vuelto a dar muestras de su inexplicable manía persecutoria contra los actuales directivos del SERIS, que, al igual que sus predecesores, también han ejercido como médicos cuando así se les ha requerido desde el propio Servicio Riojano de Salud para contribuir con su actividad asistencial a reducir las listas de espera sanitarias en nuestra comunidad".

Así las cosas -prosiguen desde el PP- "por mucho que el PSOE riojano quiera utilizar políticamente la sanidad, lo cierto es que la normativa del SERIS permite que los directivos que también son médicos puedan actuar como tales siempre que sea necesario atender algún servicio".

Una vez más, "la actitud irresponsable de la actual diputada regional del PSOE, que ya ha recibido un revés judicial por esta misma cuestión, no hace sino aumentar su descrédito ante los riojanos que, con sus votos, respaldaron las medidas del plan de choque aplicado por el Ejecutivo regional del PP nada más comenzar la legislatura".

Un plan -recuerdan desde el PP- "que ha mejorado notablemente la sanidad riojana después de cuatro años de deplorable gestión del Gobierno socialista".

Una semana más "emplazamos al PSOE riojano a que, si de verdad le preocupa la situación sanitaria de La Rioja, reclame medidas efectivas al ministerio de Mónica García para solucionar la falta de profesionales en toda España. Ese, y no la obsesiva fijación de Somalo contra funcionarios que se esfuerzan diariamente por atender más rápido y mejor a sus pacientes, es el principal problema de la sanidad española en general, y riojana en particular".