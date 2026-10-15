PP riojano asegura que los tiempos de demora en cirugía maxilofacial "siguen estando por debajo de la media del país"

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que los tiempos de demora en cirugía maxilofacial en La Rioja "siguen estando muy por debajo de la media nacional y de los que dejó el gobierno regional socialista a finales de la pasada legislatura". De hecho, en diciembre de 2025 había 93 días de espera en La Rioja frente a los 140 días de demora media a nivel nacional.

No obstante, "y a pesar de esta circunstancia, el Servicio Riojano de Salud en absoluto se conforma con dichas cifras y por eso sigue trabajando intensamente y buscando soluciones para los pacientes afectados mediante todos los recursos que tiene a su alcance, bien en sus propios centros o a través de la externalización de determinados servicios".

El PP responde así a las declaraciones realizadas esta mañana por el diputado socialista, Miguel González de Legarra, que -a juicio del PP- "sigue empeñado en retorcer la realidad a su antojo con fines exclusivamente partidistas, parece no querer enterarse de que existe un problema estructural en toda España de falta de profesionales en determinadas especialidades, que se ha agravado en los últimos años y que el Ministerio de Sanidad del gobierno central socialista sigue siendo incapaz de solucionar".

Recuerdan los 'populares' a los dirigentes del PSOE riojano que también durante su Gobierno en la pasada legislatura "hubo momentos en los que únicamente se disponía de un solo cirujano maxilofacial trabajando de forma efectiva, y que también se vieron afectados los procesos en los que resultaba imprescindible la intervención simultánea de dos cirujanos en la misma operación".

A día de hoy, el Servicio Riojano de Salud sigue adoptando medidas en una doble dirección: por un lado, intentando captar nuevos profesionales incrementando para ello el atractivo de sus plazas de especialistas en cirugía maxilofacial, donde se ha creado una jefatura de sección, publicado en la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial dos plazas de trabajo indefinido y declarado la especialidad de difícil cobertura mejorando las condiciones de las plazas.

Y, por otro, atendiendo a sus pacientes con todos los recursos disponibles, como ya se ha repetido por activa y por pasiva en muchas ocasiones. Incluso concertando nuevas intervenciones en otros centros mediante la resolución de un nuevo expediente cuya licitación quedó desierta recientemente.

"Y por si hubiera alguna duda del inequívoco compromiso del Gobierno regional del Partido Popular con la sanidad pública, nada mejor que volver a recordar a todos los riojanos, incluidos los desmemoriados dirigentes del PSOE, que el presupuesto sanitario de La Rioja crecerá en 70 millones en 2027 hasta los 749 millones de euros, y que 30 millones de ese incremento se destinarán específicamente al capítulo de personal sanitario, un 6,5% más que este año", finalizan desde el PP.