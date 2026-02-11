El PP saca adelante una PNL de rechazo a Mercosur mientras el resto de grupos le pide coherencia en Europa

La diputada del PP Begoña Martínez Arregui - PP

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante una proposición no de ley en contra de la aplicación del acuerdo de Mercosur-UE mientras el resto de grupos le ha pedido coherencia en Europa. Incluso desde Vox, que se ha apoyado la iniciativa, se les ha advertido: "Espero un discurso igual en Génova y Bruselas".

El pleno del Parlamento de La Rioja, en una maratoriana sesión, ha debatido una iniciativa para pedir al Gobierno central que manifieste, en el seno del Consejo Europeo, que España está en contra del acuerdo de Mercosur "mientras no se acuerden controles de origen".

La diputada 'popular' Begoña Martínez Arregui ha defendido la proposición no de ley relatando cómo las vacas del sector ganadero de La Rioja tienen un registro donde se garantiza la trazabilidad, preguntándose "qué trazabilidad va a tener la carne que venga desde Argentina o Brasil".

Mercosur y el recorte de la Política Agraria Común, ha dicho Martínez Arregui, suponen "la puntilla" al sector agroganadero riojano y "la perdida de rentabilidad" en un sector "fundamental" para esta comunidad: "Es imposible defender los intereses de La Rioja sin defender los intereses de agricultores y ganaderos", ha dicho.

Tras su intervención, la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, le ha preguntado si "se lo ha contado" a la eurodiputada del PP riojana, Esther Herranz. "Nos lo viene a contar a los que llevamos años oponiéndonos en la Unión Europa", ha clamado.

Moreno ha acusado a los 'populares' de tener "la cara más dura que el cemento" por "venir a sorprenderse de las consecuencias de los tratados de libre comercio sobre agricultores y sobre los consumidores".

Les ha pedido que, "en vez de decirlo aquí se lo diga a los diputados de PP y al comisario europeo, que es del PP", porque lo contrario, ha visto, es "una declaración de intenciones".

El diputado de Vox Héctor Alacid, en esta misma línea, ha pedido a los 'populares' que se lo pregunten a Herranz o González Pons, insistiendo en que "si el sector está mal" Mercosur será su "certificado de defunción" porque "permite la entrada de productos que no cumplen con los estándares".

Les ha dicho a los 'populares' que "han pasado del verso libre a la Galia". Aunque ha admitido que no se creen su "transformación de Santa Teresa" iban a votar a favor de la iniciativa dado que, desde Vox, escuchan "discursos preocupados del campo".

No obstante, les ha insistido a los 'populares' en que, "mientras se rasgan las vestiduras aquí, dicen otra cosa en Europa"

La socialista Sara Orradre ha confesado que "tenia esperanza" en que el "decoro y sentido del ridículo" haría a los 'populares' retirar la iniciativa porque "nadie se cree su repentina caída del caballo".

"Tienen un carajal que ni se enteran; el ministro tiene que defender los intereses de España, pero cuando ustedes gobernaron Rajoy no sólo apoyó sino impulsó Mercosur", ha espetado.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

Tras la aprobación de esta proposición, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de España a manifestar en el seno del Consejo Europeo que España está en contra de la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur-UE y que este no debe ponerse en marcha hasta que el Parlamento Europeo lo ratifique en votación; y trabajar en la búsqueda de apoyos de otros Gobiernos.

Junto a esto, solicitar formalmente a la Comisión Europea que no ponga en marcha de manera provisional la aplicación del acuerdo Mercosur-UE mientras no acuerde con los representantes del sector agroganadero español controles en origen y en frontera, además de cláusulas de salvaguardia suficientes que eviten los posibles efectos adversos de la apertura comercial.

Solicitar a la Unión Europea que antes de la aplicación efectiva del acuerdo Mercosur/UE se trabaje en la flexibilización de las actuales exigencias europeas ambientales, se disminuyan los trámites burocráticos y se simplifiquen los procedimientos.

Garantizar con medidas concretas la protección del sector agroganadero respecto de los productos importados que se obtienen con estándares medioambientales (utilización de pesticidas para luchar contra las plagas y deforestación) y laborales menos estrictos.

A su vez, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a continuar defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos riojanos, ahora frente a la amenaza de competencia desleal de productos que lleguen a los mercados europeos sin cumplir los mismos estándares europeos.