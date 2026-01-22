El PR+ apoya las movilizaciones del campo riojano que "se verá perjudicado por las importaciones de Mercosur"

Archivo - Campos de cultivo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+) apoya las reivindicaciones y movilizaciones del campo riojano contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que "puede debilitar al sector e incluso acabar con muchas explotaciones agrarias y ganaderas de nuestra comunidad autónoma".

En una nota de prensa, la formación regionalista ha recordado que producción sudamericana "cuenta con mecanismos y normativas de control menos rigurosos, cuyos efectos en el consumo humano podrían no ser adecuados". Además, este tratado "permitirá la venta a precios más bajos que los de aquí, lo que implica lastrar nuestra producción agraria y ganadera".

La presidenta del PR+, Rita Beltrán, apunta que "el campo riojano tiene todo el apoyo del Partido Riojano, comprendemos sus reivindicaciones e indignación, tanto por el perjuicio económico como en el impacto para los consumidores que encontrarán, en los comercios, productos sin los mismos controles que los españoles y riojanos".

"No entiendo como las dos grandes formaciones políticas de nuestro país no han tenido en cuenta en Bruselas el daño que hacen a nuestros agricultores y ganaderos", ha subrayado la líder riojanista.

Beltrán, que ha mantenido reuniones con el sector estos últimos días, considera que "aunque sea un buen acuerdo para la industria, es evidente el perjuicio para nuestros agricultores y ganaderos". En este sentido, apoya que "utilicen los mecanismos que nuestra Constitución ofrece para reclamar una equidad normativa y una evaluación rigurosa del impacto real de este acuerdo antes de su aprobación definitiva".

Beltrán indica que "si finalmente se mantiene este acuerdo con Mercosur, porque se considera que beneficia a la industria europea, habrá que buscar un justo equilibrio con nuestros agricultores y ganaderos y, si no fuera suficiente, ofrecerles compensaciones económicas para que no pierdan competitividad".

El tratado entre la Unión Europea y Mercosur "genera una fuerte preocupación en el campo de aquí por varios motivos". El impacto "será importante económicamente porque podría intensificar la competencia con productos agrícolas importados a menor coste". Además, los agricultores saben que estas importaciones "no están sujetas a los mismos estándares ambientales, laborales y sanitarios que exige la UE, lo que supone un agravio comparativo y una competencia desleal".

La entrada masiva de carne, cítricos o cereales procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay "podría presionar a la baja los precios en origen y reducir la rentabilidad e incluso incurrir en pérdidas". Este escenario "alimenta el riesgo de cierre de explotaciones y el abandono rural, agravando la despoblación".

Además, la falta de garantías claras sobre mecanismos de protección y control de trazabilidad genera incertidumbre, "ya que es conocido que en estos países se permite hormonar a los animales destinados al consumo de carne que en España es impensable por los efectos que puede ocasionar a los humanos".