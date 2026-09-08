PR+ Arnedo recuerda que "el anuncio de la nueva escuela de Infantil llega tarde y en clave electoralista"

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Arnedo, Rita Beltrán Muro, ha mostrado este martes la "satisfacción del Comité Local de la formación por el anuncio de la construcción de un centro educativo de educación Infantil en la ciudad por parte del Gobierno de La Rioja".

Sin embargo, la lideresa riojanista ha lamentado que "si se hubiera hecho antes se podrían haber ahorrado los 235.000 euros del coste de la instalación de módulos prefabricados para este curso, lo que demuestra, una vez más, que esta actuación del Ejecutivo de Gonzalo Capellán no solo llega tarde, si no que se hace en clave electoralista ya que la próxima primavera hay elecciones y sin previsión suficiente, lo que evidencia la falta de trabajo del Ejecutivo popular".

Beltrán apunta que "la instalación se tenía que haber hecho durante el periodo vacacional de verano y no a unos días del inicio del curso, porque no va a estar a tiempo para los más pequeños".

En este sentido, cabe recordar que ya había un proyecto del propio Partido Popular que en 2010 prometió una nueva escuela infantil que nunca llegó a materializarse.

Para Beltrán, "como nos tiene acostumbrados el PP, Arnedo no le interesa lo más mínimo y en una legislatura de 4 años solo se preocupa de las necesidades de la ciudad en el último momento, con una decisión más pendiente de las urnas que de las necesidades de los ciudadanos".

En este sentido, recuerda que desde el PR+Riojan@s se ha pedido en el pleno municipal en varias ocasiones durante esta legislatura la ampliación de las instalaciones públicas de Educación Infantil en Arnedo y, más específicamente, desde 2024 a través de dos mociones.