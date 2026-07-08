El PR+ asegura que el Convenio de Capitalidad "vuelve a ser insuficiente" y reclama mayor financiación para Logroño

Archivo - El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, critica que el Convenio de Capitalidad continúa siendo "claramente insuficiente" para compensar el coste que asume la ciudad como capital de La Rioja y ha exigido al Gobierno regional "un mayor compromiso económico con Logroño".

Antoñanzas ha recordado que la financiación prevista este año, de 3,075 millones de euros, apenas supera en 10.000 euros la mayor aportación que recibió la ciudad hace dos décadas.

"Mientras el alcalde califica de histórico el convenio que ha firmado, al Partido Riojano le parece una subida ridícula", ha subrayado.

"La cifra es prácticamente la misma que recibía Logroño hace veinte años y apenas ha experimentado variaciones desde que Julio Revuelta dejó la Alcaldía, pese al incremento del coste de la vida y de los servicios que presta el Ayuntamiento", ha señalado.

A juicio del portavoz regionalista, "la ciudad está asumiendo unos gastos cada vez mayores sin que la financiación autonómica aumente en la misma proporción, lo que supone una grave pérdida de poder adquisitivo para el Ayuntamiento de Logroño".

"Logroño paga servicios más caros y atiende a una población cada vez mayor, pero no recibe financiación suficiente para asumir el coste de la capitalidad, que continúa siendo claramente deficitaria", ha afirmado.

Antoñanzas también ha criticado "la falta de ambición del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, al no exigir al presidente Capellán una mayor financiación que permita corregir el déficit histórico del convenio".

"Desde el Partido Riojano entendemos que el alcalde tiene que reclamar los recursos que le corresponden a Logroño y evitar que la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía se vea perjudicada por una financiación insuficiente", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que "algunas de las cesiones realizadas por el Gobierno regional como compensación por la capitalidad han terminado suponiendo nuevos costes para el Ayuntamiento, como ocurre con la carretera de El Cortijo".

Asimismo, el portavoz regionalista ha mostrado su "preocupación por la congelación del convenio de Servicios Sociales, que se mantiene por segundo año consecutivo en 5,4 millones de euros pese a que el gasto municipal en esta materia ha aumentado en más de medio millón de euros desde 2025".