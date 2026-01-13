El PR+ critica el "bloqueo" del PP a una iniciativa sobre el soterramiento en Logroño "para impedir el debate"

Archivo - Parque de Felipe VI, sobre el soterramiento del ferrocarril, en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes el "bloqueo del Partido Popular para impedir que el pleno del municipal debata sobre la situación del soterramiento del ferrocarril, un proyecto estratégico para la ciudad que lleva dos años parado y sin avances para concluir la fase I".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha recordado que esta primera fase incluye actuaciones clave como la urbanización de la Avenida de Lobete y el traspaso de los terrenos ferroviarios de Adif a la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002, "que es preceptivo para la construcción de 1.200 viviendas, que tanto necesita la ciudad".

Según ha explicado el portavoz regionalista, el Partido Riojano registró a la sesión de este jueves una solicitud de comparecencia del alcalde sobre esta cuestión, que fue "inadmitida con el argumento de que el soterramiento es competencia de la sociedad del ferrocarril y no de este Ayuntamiento, por lo que fue reconvertida por la presidenta del pleno en un simple ruego, con el silencio cómplice del PSOE".

"Nosotros -ha afirmado Antoñanzas- no compartimos el argumento del Partido Popular y entendemos que sí que es un tema de interés de la ciudad".

Así, ha detallado la importancia "de todo lo relacionado con el embargo del Ayuntamiento a LIF, la situación jurídica del proyecto con un convenio caducado, las conclusiones del estudio encargado para la reordenación de las alturas de las torres del PERI Ferrocarril, el estado de la urbanización de avenida de Lobete y la venta de los terrenos".

El edil riojanista ha recordado que, según el Reglamento del Pleno, "la comparecencia permite un debate en profundidad sobre asuntos de relevancia e interés público, con intervención de todos los grupos políticos, a diferencia del ruego, al que solo responde el Gobierno y nadie puede interpelar".

"Desde el Partido Riojano entendemos que el fin no es otro que limitar el derecho de intervención en el pleno, evitar el debate de un asunto de enorme trascendencia para Logroño y abusar de la mayoría absoluta para silenciar todo aquello que incomoda al alcalde", ha afirmado Antoñanzas.

DOS AÑOS DE PARÁLISIS

El concejal del PR+ ha recordado por otra parte que "el soterramiento lleva dos años paralizado, sin avances en la urbanización de la avenida de Lobete, el desbloqueo de los terrenos y la construcción de más de 1.200 viviendas en una ciudad tensionada por la falta de suelo residencial".

"Logroño ha cumplido de forma escrupulosa con sus compromisos económicos", ha incidido Antoñanzas, quien ha detallado que "desde 2015 el Ayuntamiento ha abonado más de 78 millones de euros para hacer frente a la deuda del soterramiento, 78 millones de los bolsillos de los logroñeses, de nuestros impuestos".

"¿Después de pagar 78 millones de euros el Partido Popular considera que no afecta a la ciudad y no es procedente debatirlo en el pleno?", se ha preguntado el portavoz regionalista, que ha considerado que esta situación "no tiene ningún sentido".

Para Antoñanzas, "es la segunda vez que el Partido Popular bloquea una comparecencia solicitada por el Partido Riojano, hurtando el debate público y una verdadera rendición de cuentas al pleno".

Así, ha recordado que "ya ocurrió con el Plan General al no considerarlo un asunto relevante, cuando semanas después se rescindió el contrato y tuvo que volver a licitarse, quedando acreditado que el debate era imprescindible".

"Entendemos que el alcalde, como máximo responsable y vicepresidente primero de LIF, debe dar explicaciones, ser transparente y dejar de ocultar todo lo relacionado con el soterramiento", ha insistido Antoñanzas, quien ha concluido señalando que "es lamentable que no podamos debatir en este pleno, pero seguiremos insistiendo en trasladar a las sesiones debates sobre temas de ciudad".