PR+ pide una consulta sobre los grandes conciertos de San Mateo y reforzar la programación para la infancia y juventud

Cientos de personas durante el inicio de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, en la plaza del Ayuntamiento, a 19 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha propuesto este lunes realizar una consulta popular sobre los grandes conciertos de San Mateo y reforzar la programación para la infancia y juventud en los barrios de la ciudad.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha incidido en que "esta consulta se plantea con el objetivo de permitir a la ciudadanía decidir qué tipo de grandes conciertos quiere para San Mateo antes de que se contrate a los grupos".

"Los conciertos no pueden seguir dependiendo de los gustos de quien gobierna ni de una mala gestión, como la de este año. Queremos que haya máxima transparencia, que la gente conozca las propuestas musicales y que pueda opinar antes de que se tome una decisión", ha remarcado.

Antoñanzas ha valorado que San Mateo se haya desarrollado "con normalidad" y ha felicitado a los técnicos municipales, a la fuerzas y cuerpos de seguridad, a los servicios de emergencia y a los colectivos de fiestas, sobre los que recae el peso de más de la mitad de los actos.

No obstante, el edil riojanista ha lamentado que a la programación de este año "le ha faltado innovación, ambición y una oferta específica para la infancia y juventud que realmente llegue a todos los barrios de la ciudad".

Por ello, el regionalista ha abogado por potenciar las actividades infantiles que ensalcen la vendimia riojana, como talleres, cuentacuentos, animaciones callejeras, escuelas de danza populares, o espectáculos vespertinos de DJ para el público adolescente en espacios exentos del consumo de bebidas alcohólicas.

Para Antoñanzas, "queda mucho margen de mejora en todo lo que tiene que ver con la ambientación de la ciudad y la fiesta de la vendimia riojana, ya que lo único que prevalece son dos propuestas que hizo el Partido Riojano, como es la Fuente del Vino y el Pisado Popular".

Al respecto, el edil riojanista ha abogado por recuperar el concurso de escaparates para volver a hacer partícipes a los comercios de Logroño en la decoración de las fiestas de la vendimia.

También ha planteado para finalizar que los grandes conciertos de San Mateo tengan grupos riojanos como teloneros, adelantar el horario de los fuegos artificiales y reservar para las peñas un espacio en la plaza del Ayuntamiento en el disparo del cohete.