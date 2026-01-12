El PR+ reclama a los Gobiernos central y autonómico que compensen "las desigualdades económicas que sufre La Rioja"

Archivo - Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+) rechaza completamente la nueva "financiación singular de Cataluña" anunciada por el Gobierno central que supone, de nuevo, "ahondar en generar diferencias entre comunidades autónomas, pese al maquillaje que implica el nuevo modelo de reparto territorial".

"A diferencia de otros, no queremos ser más ni que nos hagan de menos; queremos un sistema igualitario y equitativo para La Rioja, porque las ventajas que PP y PSOE acostumbran a dar a algunas regiones para contentar al nacionalismo separatista solo nos perjudican", indica la presidenta del PR+, Rita Beltrán.

En este sentido, la lideresa regionalista reclama al Ejecutivo regional de Gonzalo Capellán que "se ponga las pilas" y solicite, "de una vez al Gobierno Central", la puesta en funcionamiento de los mecanismos fijados en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja para compensar las desigualdades financieras y los perjuicios que sufrimos. Si bien, están especialmente motivados por los ventajosos regímenes fiscales de las vecinas comunidades autónomas Vasca y Navarra, "ahora también nos vemos perjudicados por los pactos del PSOE con el independentismo en Cataluña".

Beltrán subraya que "mientras el Gobierno socialista presume de que con el nuevo modelo La Rioja estará mejor que antes, la realidad es que la situación de nuestra comunidad seguirá siendo de una gran indefensión competitiva con respecto a nuestros vecinos".

Además, considera que "esta situación no tiene visos de mejorar mientras el PP y el PSOE de La Rioja no sepan defender lo mejor para los riojanos y solo acaten las desigualdades que las sedes centrales de sus partidos les mandan. Por eso es tan necesario que el Partido Riojano esté presente en las instituciones regionales: para marcar el camino y poder exigir sin complejos lo que realmente nos corresponde".

Para la comunidad de La Rioja, con una media de edad poblacional envejecida, "estas desigualdades implican disponer de menos recursos públicos en ámbitos gestionados íntegramente por el Gobierno regional tan importantes como la sanidad, los recursos sociales y sociosanitarios, la educación o el impulso de las zonas rurales".