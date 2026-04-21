El PR+ valora la implantación de dos líneas en el 010 pero reclama más recursos ante el proceso de regularización - PR+

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano valora positivamente la implantación de dos líneas diferenciadas de atención en el Servicio 010, tal y como había solicitado este lunes la formación regionalista ante la saturación provocada por el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha agradecido que el Ayuntamiento haya atendido esta reivindicación, al considerar que "es una medida que está suponiendo un alivio para la ciudadanía porque, además de optimizar los recursos, permite realizar las gestiones ordinarias sin tener que soportar las largas colas que se han registrado estos días pasados".

Según ha explicado, "esta medida permite diferenciar la atención para completar trámites habituales y una específica para quienes necesitan documentación para su regularización, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía y evitando el colapso de las dependencias municipales".

No obstante, Antoñanzas ha precisado que "todavía queda una parte muy importante de las reivindicaciones del Partido Riojano por atender, como es el refuerzo de horarios y personal en los servicios municipales afectados".

"Es imprescindible que el equipo de Gobierno dote al Ayuntamiento de más recursos mientras dure el proceso de regularización extraordinaria para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y evitar que se repitan situaciones de colapso", ha afirmado.

Para Antoñanzas, "ha quedado demostrada la falta de planificación y previsión de este equipo de Gobierno, que ha actuado tras la reivindicación del Partido Riojano y después de varios días de largas colas y saturación del servicio".