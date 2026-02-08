El precio de la vivienda de enero aumenta más de un 7,5% en La Rioja, hasta una media de 1.801 euros/m2

Archivo - Casas en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja -aunque ha registrado una caída sobre el mes anterior de un -0,8%- sube un 7,5% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 1.802 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, según los cálculos de la firma, "tomando este último incremento mensual y multiplicándolo por los 80 m2 de una vivienda estándar, se comprueba que valor medio de una vivienda es 144.189 euros en enero".

De este modo, La Rioja ha experimentado en un año un incremento del 7,5% en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 134.182 euros a 144.189 euros en enero de 2026 (10.006 euros de diferencia).

Este último valor interanual (7,5%) es el incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años, aunque es uno de los menores registrados entre todas las comunidades españolas. Algo que también ocurre en la comparación entre los precios por metro cuadrado.

MUNICIPIOS.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en las tres ciudades analizadas respecto a enero del año pasado, según Fotocasa.

El orden de las ciudades de mayor a menor variación interanual es Haro (19,1%), Logroño (10,7%) y Santo Domingo de la Calzada (1,2%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, vemos que el orden de las ciudades por precio es Logroño con 2.297 euros/m2, Haro con 1.363 euros/m2 y Santo Domingo de la Calzada con 1.188 euros/m2.