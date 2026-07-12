El precio de la vivienda en La Rioja sube un 5,7% en el segundo trimestre de 2026

Viviendas - AVANTESPACIA

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Según el análisis elaborado por Gesvalt Tasaciones su departamento de Research, el precio medio de la vivienda en La Rioja se sitúa en 1.307 euro/metro cuadrado, tras crecer un 5,7 por ciento interanual, aunque la región sigue por debajo del promedio nacional, que alcanza los 2.041 euro/metro cuadrado.

Adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en La Rioja supone una inversión media de 117.630 euros, lo que representa un aumento de 6.390 euros respecto a hace un año.

En el mercado del alquiler, La Rioja alcanza una media de 8,83 euro/metro cuadrado/mes, tras un incremento interanual del 6,0 por ciento.

LA SUBIDA DE PRECIOS SE GENERALIZA EN TODAS LAS COMUNIDADES

Durante el segundo trimestre de 2026, todas las Comunidades Autónomas vuelven a registrar incrementos interanuales en el precio medio de venta, confirmando la extensión del ciclo alcista a todo el territorio.

Las mayores subidas se concentran en la Región de Murcia (+18,2 por ciento), Cantabria (+14,7 por ciento) y la Comunidad Valenciana (+13,7 por ciento), seguidas de Asturias (+13,2 por ciento) y Castilla-La Mancha (+13 por ciento). En el extremo opuesto, La Rioja (+5,7 por ciento), Baleares (+7,5 por ciento), Extremadura (+7,8 por ciento) y Canarias (+7,9 por ciento) muestran avances más moderados, sin descensos en ninguna Comunidad.