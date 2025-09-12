Los precios se mantuvieron invariables en agosto en La Rioja mientras la tasa interanual es del 2,1 por ciento

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,1 por ciento en La Rioja en agosto en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de agosto es el más bajo registrado en La Rioja desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en La Rioja se mantuvo un 0 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,5 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,5 por ciento más que en agosto de 2024 (-0,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8 por ciento más (-0,8 puntos); otros bienes y servicios, un 3,4 por ciento más (+0,2 puntos) y restaurantes y hoteles, un 3,2 por ciento más (-0,4 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -2,9 por ciento (+0,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente); ocio y cultura, un -0,6 por ciento (+0,3 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7 por ciento.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2 por ciento), Comunitat Valenciana (3,2 por ciento) y Asturias (3,1 por ciento). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1 por ciento), Murcia (2,1 por ciento) y Canarias(2,2 por ciento).

Melilla (+0,3 por ciento), Galicia (+0,2 por ciento) y Catalunya (+0,1 por ciento) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3 por ciento, 0,2 por ciento y un 0,2 por ciento, respectivamente.