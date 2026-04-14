Los precios suben un 3,0% interanual en marzo en La Rioja, por debajo de la media nacional

Archivo - Una persona repostando en una gasolinera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/ MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 3 por ciento en marzo en La Rioja en tasa interanual, cuatro décimas menos que la media nacional, que está en el 3,4 por ciento, según los datos que ha dado a conocer este martes el INE.

En el conjunto del país, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

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