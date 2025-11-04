El premio de Saénz de Cabezón en 'El Cazador Stars' hará posible medicamentos y la rehabilitación de una escuela

Archivo - Campamento de refugiados del Sáhara. - EUROPA PRESS. - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El premio que el profesor universitario Eduardo Sáenz de Cabezón logró en 'El Cazador Stars', de 32.000 euros, hará posible la rehabilitación de una escuela y la compra de medicamentos pediátricos en el Sáhara.

Cabezón ha ofrecido una rueda de prensa junto al presidente de la Asociación Riojana de Amigos de la RASD, Mohamed Labad, y el portavoz de la plataforma Pro-Referéndum en el Sáhara, Andreas Oestreicher, en la que ha querido dar a conocer en qué se utilizará su premio.

Oestreicher ha puesto el acento en que "el enemigo más grande" que tiene "el pueblo saharaui es el olvido; que se nos olvide que siguen estando en el desierto oprimidos en su propio territorio y que no tengan la autodeterminación que se merece".

Con respecto a los proyectos que esos 32.000 euros harán posible, el primero es la rehabilitación de la escuela Simón Bolívar tras las últimas inundaciones.

Labad ha añadido que es una escuela en español (su segundo idioma, dado que hasta 1975 el Sáhara pertenecía a España) y supone una salida para América Latina.

El segundo proyecto nace a raíz de una comisión médica que detectó deficiencias "importantes" en medicamentos pediátricos "con temas muy específicos".

"Son medicaciones que son difíciles de conseguir y, también, tienen una caducidad bastante corta", ha explicado.