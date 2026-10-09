Presentada la programación de 'Pasea La Rioja' bajo el lema '¡Este otoño, seguimos recorriendo nuestros paisajes!' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, presenta la programación de otoño de 'Pasea La Rioja'. Bajo el lema '¡Este otoño, seguimos recorriendo nuestros paisajes!', la nueva temporada reúne 20 actividades y 580 plazas.

El programa comienza este mismo fin de semana y se amplía con una jornada adicional coincidiendo con la festividad del lunes 12 de octubre. El sábado, día 10, se celebrará en Logroño un Taller de fotografía de aves en colaboración con la Federación Riojana de Fotografía.

El domingo, 11 de octubre, la programación se trasladará al Alto Najerilla con La Sierra resuena en Sierra Sonora, una ruta interpretativa entre Viniegra de Abajo y Ventrosa que permitirá recorrer el territorio y acercarse a las tradiciones vinculadas al pastoreo y a la historia de estas sierras. Además, la propuesta se enriquecerá con la participación de Inés Serrano Barrios, cantante coral y apasionada de la percusión corporal.

El Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá el lunes, día 12, el paseo interpretativo Agua, madera y vida que nos protege al amparo de la ermita de Lomos de Orios.

PAISAJE, TRASHUMANCIA Y RESERVA DE LA BIOSFERA

La programación de otoño incorpora varias propuestas vinculadas a efemérides y acontecimientos que ponen en valor el patrimonio y la identidad de La Rioja. Así, con motivo del Día Internacional del Paisaje, el domingo 18 de octubre se celebrará 'Contrebia Leucade: donde el paisaje cuenta la historia', una visita guiada al yacimiento arqueológico y al Centro de Interpretación.

La actividad permitirá descubrir la relación entre patrimonio, territorio y paisaje y acercará a los participantes a los valores que recoge la Ley del Paisaje de La Rioja, orientada al reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje desde una perspectiva sostenible y equilibrada.

La Trashumancia, declarada por el Gobierno de La Rioja Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, también tendrá su espacio en esta programación, que además se desarrolla en un año especialmente significativo al haber sido declarado por Naciones Unidas, Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. El 25 de octubre, Vuelta a la Trasterminancia: de Bonicaparra a San Asensio de los Cantos permitirá acompañar al rebaño de la Ganadería Eda en su regreso desde Bonicaparra hasta San Asensio de los Cantos, acercando al público a esta práctica ganadera y a su vinculación con el territorio.

La programación se suma asimismo al Día Internacional de las Reservas de la Biosfera con una 'Ruta del Silencio' por la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en esta ocasión a través del Hayedo de Ajamil.

NUEVAS FORMAS DE ACERCARSE AL PAISAJE

Entre las propuestas dirigidas a un público más senderista se encuentra 'Paisaje en 3D. Ruta interpretativa por el Camino Verde del Alhama', una experiencia diseñada para recorrer una de las etapas de los senderos de gran recorrido (GR) de La Rioja y aprender a interpretar el paisaje utilizando los mapas como herramienta para comprender el medio.

Otra de las novedades de esta temporada es la llegada de 'Pasea La Rioja' a Logroño con Ebroterapia: acuarelas en el Soto del Ebro. La propuesta combina un paseo interpretativo por el Parque del Ebro con un taller de acuarela.

La nueva programación refuerza la colaboración con entidades y empresas vinculadas al medio ambiente, la cultura y el territorio riojano, incorporando propuestas que dan a conocer diferentes proyectos y experiencias de primera mano.

En colaboración con el festival rural Sierra Sonora, La Sierra resuena en Sierra Sonora propone un recorrido interpretativo entre Viniegra de Abajo y Ventrosa para descubrir las tradiciones y paisajes sonoros del Alto Najerilla.

El programa también se acerca al proyecto Monachus, impulsado por GREFA con la colaboración del Gobierno de La Rioja, con dos propuestas de observación y divulgación en el Alto Najerilla: Entre buitres en el Alto Najerilla: ¡la dispersión está en marcha!, desde Brieva de Cameros, y una segunda actividad desde Mansilla de la Sierra y Villavelayo. Ambas permitirán conocer de la mano de GREFA el proyecto de reintroducción, descubrir los valores naturales de este territorio y observar a los buitres alimentándose en libertad.

Otra de las novedades es Renaturalización en Tricio, una propuesta que permitirá conocer de primera mano un proyecto impulsado por personas comprometidas con su entorno que trabaja en la preservación y recuperación de la biodiversidad y en la coexistencia entre los terrenos agrícolas y las especies locales.

Por su parte, Entre la Sierra y el Valle, en colaboración con Window Forest, ofrecerá un paseo interpretativo por Daroca de Rioja para aprender a 'leer' el paisaje.

La programación de otoño pondrá también el broche final a la temporada de las 'Rutas del Silencio' en la Reserva de la Biosfera y reúne cuatro propuestas en diferentes enclaves. La Ruta de Linares llevará hasta el yacimiento de icnitas de La Era del Peladillo, el más extenso de Europa, en un recorrido en el que el paisaje sonoro, la fauna y la vegetación mediterránea acompañarán la experiencia.

Como novedad, se estrena la Ruta de Hayedo de Ajamil, un itinerario que invita a recorrer un paisaje cambiante y disfrutar de los colores del otoño en los bosques, así como de la ganadería extensiva, presente en este singular entorno. La Ruta de Santa Engracia del Jubera, recorrerá al atardecer el valle, entre barrancos, roquedos, olivares, bojes y antiguas minas de plomo, para adentrarse progresivamente en el paisaje sonoro de la noche y escuchar especies como el cárabo común.

Por último, la Ruta de Villarroya discurrirá por el Carrascal de Villarroya, entre campos de cultivo y matorral mediterráneo, combinando la observación de elementos etnográficos, como antiguos colmenares y la nevera de Grávalos, con la búsqueda de vuelos y vocalizaciones del águila real en los cortados de la Sierra de Yerga.

COLOFÓN PARA LAS 'NOCHES ESTRELLADAS'

La programación de otoño también pondrá el punto final al calendario de 'Noches Estrelladas' desarrollado en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, reconocida como Destino Turístico Starlight desde 2012 por la calidad de sus cielos y su patrimonio vinculado a la astronomía.

Como final, el 7 de noviembre, llegará a Cervera del Río Alhama el espectáculo teatral Garbeo Cósmico de la compañía PAI, un recorrido 'cósmico-cómico' por el cielo nocturno que combina divulgación científica, astrofotografía, humor, poesía y malabares.

APERTURA CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Durante la temporada de otoño se mantienen también los horarios de apertura de los Centros de Interpretación. El Centro de Interpretación 'Los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas' permanecerá abierto de miércoles a domingo y festivos, de 9:00 a 14:00 horas, hasta el 1 de noviembre. A partir del 2 de noviembre, abrirá de jueves a domingo y festivos, en el mismo horario.

Por su parte, el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera mantendrá hasta el 15 de noviembre su apertura de martes a domingo y festivos, de 9,00 a 14,00 horas, y los viernes y sábados, además, de 16,00 a 18,00 horas. A partir del 16 de noviembre, abrirá de jueves a domingo y festivos, de 9,00 a 14,00 horas.

La información detallada está disponible en la web https://pasea.larioja.org/ donde se puede realizar ya la reserva de las mismas. También se pueden resolver dudas a través del teléfono 608 339 319. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa puesto que las plazas son limitadas.