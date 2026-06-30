Presentada la restauración del retablo y el relicario de la capilla de la Adoración de los Reyes en 'La Redonda'

Restauración del retablo y el relicario de la capilla de la Adoración de los Reyes en 'La Redonda' por parte de Fundación UNIR - UNIR

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de proyectos de Patrimonio Cultural de UNIR, Ana Zabía, el párroco de la Concatedral de Santa María de La Redonda, Víctor Manuel Jiménez, y la directora del Taller Diocesano de Restauración y Conservación de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, María Jesús Paracuellos Llanos, han presentado la restauración del retablo y el relicario de la capilla de la Adoración de los Reyes. Al acto han acudido, entre otras personalidades, el rector de UNIR, José María Vázquez.

Zabía, en su intervención ha resaltado la importancia del retablo que "se hace ya en pleno renacimiento por un mecenas muy singular, se llamaba Juan Fernández de Ventosa y junto con su mujer María Bazán encargan un retablo a Amberes, ciudad que tenía una influencia clara renacentista, y en el retablo se ven las figuras ya muy romanistas, muy cerca ya del arte italiano".

"En ese momento podríamos decir que es el mejor momento artístico donde se podía encargar un retablo tan importante porque parece ser que Juan Fernández de Ventosa viaja con el rey Felipe II a Amberes y allí conoce el arte flamenco que se estaba desarrollando y gracias a eso tiene conocimiento de algo muy trascendente", ha añadido.

En la parte de abajo del retablo "podéis ver que hay un conjunto de reliquias que la restauración también ha hecho visibles, se han limpiado, y está todo realmente en unas condiciones nuevas de restauración".

Zabía ha indicado que "el relicario es muy importante porque los descendientes de la familia encargaron una liptanoteca, que es un conjunto de reliquias, que también se ha hecho una restauración completa del armario, que ahora veremos a la izquierda, y también ha sido financiado por la Universidad Internacional de La Rioja".

Ha puesto en valor dicha restauración al tiempo que ha anunciado que "se van a hacer aparte de la difusión propia de la cartelería y del folleto, unos artículos de investigación que lo van a desarrollar Diego Iturriaga y Miriam Ferreira".

Por su parte, Jiménez ha destacado que el acto de hoy "no solamente es inaugurar sino celebrar que se descubre algo que ha estado esperando durante siglos para dar a conocer una obra que es una de las grandes, grandísimas piezas de arte del flamenco riojano que vino desde Amberes en el siglo XVI hasta aquí".

Ahora, más de 400 años después "vamos a contemplarla en todo su esplendor". "Y vamos a contemplar porque hasta ahora sabíamos o intuíamos lo que contenía esta pieza, pero no sabíamos la magnitud de la belleza que hemos descubierto tras su restauración", ha añadido para, a continuación, dar las gracias a Fundación UNIR "por su generosidad", y su "apuesta por la política de promocionar la cultura en la restauración y la difusión".

No ha obviado, el párroco de la Redonda el trabajo "del taller diocesano de restauración que ha hecho una obra magnífica, han empleado horas y horas y horas de trabajo silencioso en el que hemos podido ver cómo han tratado con mucho mimo y acierto esta restauración" de este retablo que "es una catequesis visual magnífica".

"PROCESO RIGUROSO, CIENTÍFICO Y MUY ESPERADO"

Paracuellos ha indicado que el de hoy es la "culminación de un proceso riguroso, científico y muy esperado, la restauración del retablo de la Adoración de los Reyes, su relieve central y el relicario de este conjunto excepcional del siglo XVI". "Este retablo, aunque vivo y bellísimo, forma parte del rico patrimonio no solo de esta Concatedral, sino de toda la comunidad riojana", ha añadido.

En este punto, ha recordado que "debido a su grave estado de alteración, la severa suciedad que presentaba y en cierto modo al propio formato como una auto joyita que de forma discreta se conservaba cerrada", si bien "los especialistas saben de su valor latente pero para el visitante pasaba desapercibido". "Es exactamente hoy, tras meses de labor callada en el taller, cuando por fin podemos empezar a disfrutarlo en toda su magnitud", ha puesto en valor.

Paracuellos ha dejado claro que "los problemas de este retablo no eran de carácter estructural; al estudiar los ensambles, los encajes, los anclajes y los soportes en profundidad pudimos constatar la tremenda solvencia de su arquitectura".

Para la restauradora "el verdadero y mayor problema al que nos hemos enfrentado en el taller de diocesano ha sido la suciedad acumulada, donde nos encontramos con una superficie completamente asfixiada por abundantes depósitos de polvo que se habían compactado con el paso de las décadas; un polvo cementado se había fusionado de manera alarmante con sucesivas capas de ceras y diversos productos de revestimiento aplicados en épocas pasadas".

Debido a su estado, "llevamos a cabo un minucioso desmontaje por fases, que nos permitió abordar la pieza con criterios de máxima seguridad, trasladando la estructura a las condiciones controladas de nuestro taller para realizar una intervención de precisión analítica. El eje central de nuestro trabajo ha sido una paciente labor de limpieza físico-química", ha concluido.

CONTRIBUCIÓN DE UNIR AL PATRIMONIO CULTURAL RIOJANO

Esta no es la primera contribución de UNIR a la recuperación de otros activos del Patrimonio cultural riojano. En 2025, una investigación desarrollada por la universidad logró identificar a Juan García de Riaño, una de las figuras más importantes del primer tercio del siglo XVII en la Rioja Alta, como el autor del cuadro que preside el refectorio mayor del Monasterio de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad y cuna del español.

Este descubrimiento otorga a la obra el reconocimiento que se merece y la posiciona como uno de los 25 mejores cuadros de la Comunidad de La Rioja.