El presidente riojano visita la iglesia de San Vicente de Galilea tras las obras financiadas por Orden de Ermitas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha visitado la Iglesia parroquial de San Vicente, en Galilea, una vez finalizadas las obras de reparación y conservación realizadas en este enclave del patrimonio riojano con el apoyo de la Orden de Ermitas 2024/2025 del Ejecutivo regional.

La intervención ha contado con una subvención del Gobierno de La Rioja de 9.308,84 euros, dentro de un presupuesto total de 15.355,73 euros, y ha tenido como objetivo la reparación del lucernario y del desprendimiento del revestimiento interior del templo.

Las obras han permitido actuar en el coro bajo de la iglesia, un elemento patrimonial amparado por la Ley de patrimonio histórico artístico, cuya construcción está datada en el siglo XVI. En concreto, la actuación ha permitido solucionar los problemas de humedades y desprendimientos del falso techo, así como llevar a cabo tratamientos de conservación en las estructuras de madera y la recuperación de los revocos interiores mediante materiales y acabados tradicionales.

Asimismo, se ha intervenido en el lucernario de la capilla de la Virgen del Pilar, mediante la sustitución del vidrio de la cúpula y la mejora de su cobertura, garantizando la correcta estanqueidad del conjunto.

ORDEN DE ERMITAS

Esta actuación se enmarca en la Orden de Ermitas del Gobierno de La Rioja, una herramienta fundamental que tiene como objetivo apoyar a los municipios en la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de carácter religioso, contribuyendo a su preservación y a la mejora de las condiciones de uso y visita de estos bienes culturales.

Para la última convocatoria de subvenciones amparadas por esta Orden, publicada en febrero del año pasado, el Ejecutivo autonómico destinó un presupuesto de total de 1.498.942 euros.

La iglesia parroquial de San Vicente ha sido objeto de una intensa y continuada labor de conservación durante las últimas dos décadas con el respaldo del Gobierno de La Rioja.

Desde 2004 se han financiado actuaciones como la restauración del retablo mayor y de varios retablos laterales, la reparación de fachadas, la eliminación de colonias de termitas, la adecuación interior del templo, la restauración de la capilla de la Virgen del Pilar y diversas intervenciones estructurales y de mejora de instalaciones, tanto a través de la Orden de Ermitas como mediante convenios con el Ayuntamiento de Galilea.

En conjunto, las subvenciones concedidas hasta ahora para estas actuaciones superan los 270.000 euros, reflejando el compromiso del Ejecutivo regional con la conservación del patrimonio histórico-artístico del municipio.

A este esfuerzo se suma una nueva ayuda concedida en el marco de la Orden de Ermitas 2025/2026, que destina 11.760 euros, sobre un presupuesto total de 16.000 euros, a la restauración de la estructura bajo el coro del templo.