Presupuestos Logroño 2026: El Ayuntamiento promete "los mejores" para el próximo año, pese a trabajar "a ciegas" sin PGE

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está trabajando "desde hace semanas" para que la ciudad tenga "los mejores" Presupuestos y Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio 2026. Así lo ha asegurado este jueves el concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, en una intervención informativa en la sesión plenaria del mes de octubre del Consistorio.

"Llevamos ya trabajando desde hace semanas de una manera tendente a que el 1 de enero próximo puedan estar en vigor las Ordenanzas Fiscales y el Presupesto 2026", ha asegurado el edil.

Con todo, ha indicado que "se está trabajando a ciegas" debido a "la parte nacional, porque a día de hoy, las entidades locales no tenemos conocimiento de lineas fundamentales del los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene".

Una situación que ha centrado especialmente en "el objetivo estabilidad presupuestaria, el techo de gasto y el techo de deuda para 2026", así como en la previsión de liquidación presupuestaria de 2024 "si sale a pagar o devolver" o en la flexibilidad de la regla de gasto, que "tampoco sabemos si se va a cumplir o no".

"Nos hace trabajar con estimaciones que pueden o no cumplirse", ha subrayado Francisco Iglesias, que ha extendido esta situación a las Ordenanzas Fiscales, "pendientes de saber cómo se van a modificar coeficientes de aplicación para las plusvalías".

Del mismo modo, el concejal ha señalado que "el pasado día 3 de octubre, la FEMP, por unanimidad de todos sus portavoces, ha enviado cartas a los titulares de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial solicitando urgentemente la convocatoria del pleno de la Comisión Nacional de Administración Local, que lleva meses sin reunirse, para debatir todos estos aspectos".

De todas maneras, ha insistido en que, por parte del equipo de Gobierno municipal, "estamos trabajando pese a todo en los dos proyectos, se sigue trabajando para que Logroño tenga los mejores presupuestos, de la mejor manera y para que la ciudad siga avanzando como hasta ahora".