Los Presupuestos de La Rioja alcanzan los 2.322,34 millones de euros y crecen un 9,62%

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2027 alcanzan los 2.322,34 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,62 por ciento, tal y como ha dado a conocer hoy el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán.

En rueda de prensa junto al resto de consejeros del Gobierno riojano, Capellán ha presentado la "ley más importante" de la comunidad, demostrando, ha dicho, que su Ejecutivo es "serio, riguroso y comprometido con la gestión".

Por eso, ha dicho, se presentan en tiempo y forma que para que entren en el Parlamento de La Rioja para su aprobación, tras el debate en la Cámara riojana, y posible aportación de los grupos parlamentarios.

El presidente se ha mostrado orgulloso de un crecimiento en las cuentas que se da, ha dicho, tras rebajas fiscales en esta legislatura, llegando a ser La Rioja la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo en el IRPF.

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