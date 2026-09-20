La previsión de creación de empleo en La Rioja se mantiene estable con un 17% en el cierre del año

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LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de contratación para el cuarto trimestre del año sitúan a la Zona Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) en la zona baja del ranking nacional, según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup.

Con una previsión neta del 17%, la región se coloca en quinta posición, por delante únicamente de Levante.

La evolución respecto a periodos anteriores muestra un escenario de estabilidad a corto plazo. Tras registrar una previsión del 18% en el tercer trimestre, la zona Norte se mantiene prácticamente estable tras ceder un punto respecto al trimestre anterior.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la caída es más significativa: siete puntos por debajo del 24% registrado en el cuarto trimestre de 2025.

En detalle, el 31% de las compañías de Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco prevé aumentar sus plantillas, mientras que un 52% anticipa que las mantendrá sin cambios y un 14% contempla una reducción de personal.

NORTE SE SITÚA EN LA QUINTA POSICIÓN DEL RANKING NACIONAL.

Con estos resultados, la zona Norte ocupa la quinta posición del ranking nacional, con una previsión de contratación del 17%.

Por delante se sitúan Noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León), con un 28%; Noreste (Cataluña y Baleares) y Sur (Extremadura, Andalucía y Canarias), ambas con un 21%; y Centro (Madrid y Castilla-La Mancha), con un 20%.

Por detrás, solo Levante (Comunidad Valenciana y Región de Murcia) registra una previsión de contratación del 5%, la más baja del país.