11N.- Los Primeros Piquetes Informativos Salen A La Calle Para Animar A Riojanos A Secundar La Huelga; "Es Un Derecho" - EUROPA PRESS

"Por los salarios, el difícil acceso a la vivienda, el empeoramiento de servicios públicos y el mantenimiento del sistema de pensiones" LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración de piquetes informativos -liderados por UGT, CCOO y el Sindicato de la Vivienda de La Rioja- ha dado inicio esta tarde, a las 20,00 horas a la jornada de huelga general en la región. Los concentrados han cortado el tráfico en la intersección de las calles Avenida de la Solidaridad con Avenida de Colón de Logroño, para animar a la ciudadanía a secundar la huelga "que es un derecho" y a "no trabajar y consumir" durante la jornada de mañana.

Proliferando diferentes proclamas como "O con la clase obrera, o con el capital", "Ni gente sin casas, ni casa sin gente", "Vivienda universal o huelga general" o "El pueblo unido, jamás serán vencido", los asistentes han animado a la ciudadanía a sumarse a esta cita, la primera huelga general tras 14 años, "por los bajos salarios, el difícil acceso a la vivienda, el empeoramiento de los servicios públicos y el mantenimiento del sistema de pensiones".

En el caso de La Rioja la huelga está secundada por UGT, CC.OO., CNT, CGT, el Sindicato de Vivienda de La Rioja y el de Trabajadores de la Enseñanza.

La primera en tomar la palabra ha sido la portavoz del Sindicato de Vivienda en La Rioja, Cristina Briongos, quien considera que la huelga "será histórica". Como ha defendido "estamos aquí con las organizaciones convocantes demostrando lo que se viene en las siguientes horas; Una lucha de la clase trabajadora por la vivienda, por las pensiones, por los salarios y por los servicios públicos".

Además ha querido dejar claro a la clase trabajadora que "tiene derecho a huelga. Pedimos a la gente que se movilice, que no tenga miedo y que participe mañana en las diferentes manifestaciones".

"LLAMAMIENTO A LA CLASE TRABAJADORA"

También ha intervenido el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, quien ha explicado que con el acto de esta tarde se ha pretendido "visibilizar el inicio de la huelga" y hacer un llamamiento a toda la clase trabajadora "para que nos acompañe en esta jornada de movilización".

Una huelga, ha dicho, que tiene destinatarios y que son "los primeros" los empresarios "que son los que impiden que la negociación colectiva permita subir los salarios y se reparta la riqueza que se genera en nuestro país" pero también "los gobernantes de todas las administraciones que son los que impiden una vivienda digna para todos y para todas, esos que impiden en el ámbito de sus competencias que todos podamos independizarnos".

Y por supuesto "están también llamados los pensionistas y la gente joven porque no es posible que siga habiendo trabajadores pobres en nuestro país".

"HUELGA DE TRABAJO Y DE CONSUMO"

El secretario general de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, ha pedido también el apoyo de aquellas personas que "estén en duda". "Es importante secundar la huelga, tanto de trabajo como de consumo, porque la situación en este país está yendo cada vez a peor".

En este punto, ha reflexionado, "el precio de la vivienda no para de subir, al igual que los precios, mientras que los salarios permanecen casi congelados". Además, ha indicado, "hay políticos que quieren cargarse del sistema de pensiones, la educación pública y la sanidad pública de este país. No podemos consentir que este país pierda el bienestar que tiene".

Finalmente también ha intervenido Susana Verano, portavoz de CNT, para recordar que el derecho de todos los trabajadores a hacer la huelga y de que no haya represalias contra ellos en las empresas "está garantizado".

Ha asegurado que esta es una huelga "de hombres y mujeres", precisamente de "las mujeres" porque "ganamos un 16% menos que los hombres o dos de cada tres desahuciadas lo son".

"Invitamos desde esta noche a hacer fuerza en las empresas, a hacer la huelga y a no consumir", ha finalizado.

A continuación, los piquetes informativos se distribuirán por los diferentes centros industriales de la capital logroñesa para informar de los motivos de la huelga.