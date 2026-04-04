La procesión del Santo Cristo Resucitado cierra mañana una semana de devoción en Logroño

Archivo - Procesión del Domingo de Resurrección - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Procesión del Santo Cristo Resucitado cerrará mañana, Domingo de Resurrección, 4 de abril una semana de devoción tras la Santa Misa, que se celebra en el cementerio de la capital riojana.

Con salida a las 12:00 horas desde el cementerio, la procesión recorre Carretera de Navarra, Puente de Piedra, Avenida de Viana, Capitán Gaona y el cierre será en el Colegio de la Compañía de María. La Santa Misa es a las 11:00 horas en el cementerio.

El año pasado, la procesión se desarrolló bajo una fina capa de lluvia que obligó a tapar la imagen. Las previsiones este año, sin embargo, apuntan a un cielo poco nuboso o despejado y temperaturas sin cambios (tras la subida de hoy, sábado) o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas.

En 2024 la procesión se suspendió y con la imagen protegida con un plástico por la lluvia, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén celebró el Domingo de Resurrección sin salir del cementerio.

Es un paso que porta la Cofradía de la Entrada de Jesús a Jerusalén que, ayer, tuvo el detalle de prestar sus andas a La Piedad, que había tenido un problema con las suyas.