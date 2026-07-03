La producción industrial baja un 0,1% en mayo en La Rioja, frente a una subida del 0,8% a nivel nacional - EPDATA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 0,1% interanual el pasado mes de mayo en La Rioja, 0,9 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en siete comunidades autónomas y cae en otras 10. Castilla - La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha bajado un 1,4%, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 4,8% con un descenso del 20,4%en el caso de los duraderos y un 2,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 4,9%;, los bienes intermedios anotaron un 10,1% más y los de la energía, un 20,2% menos.