La producción industrial baja un 1,4% en junio en La Rioja, frente a una subida del 3,8% a nivel nacional

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LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 1,4 por ciento interanual el pasado mes de junio en La Rioja, 5,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 3,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y se reduce en otras 5. Castilla y León (+12,4 por ciento), Madrid (+9,9 por ciento) y Castilla - La Mancha (+9,2 por ciento) fueron las que experimentaron mayores incrementos., mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Asturias y La Rioja con retrocesos de un 7,7 por ciento, 7,7 por ciento y un 1,4 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja se ha reducido un 1,3 por ciento,, frente a una incremento del 1,1 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 6,6 por ciento con un descenso del 6,7 por ciento en el caso de los duraderos y un 6,6 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 21,9 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 10 por ciento más y los de la energía, un 10,5 por ciento más.