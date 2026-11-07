La producción industrial baja un 3,1% en septiembre en La Rioja, frente a una subida del 2,5% a nivel nacional

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LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 3,1% interanual el pasado mes de septiembre en La Rioja, 5,6 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y se reduce en otras 5.

Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha disminuido un 0,8%, frente a una incremento del 1,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 14% con un descenso del 3,8%en el caso de los duraderos y un 15,2% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 13,6%, los bienes intermedios anotaron un 2,2% más y los de la energía, un 46,4% más.