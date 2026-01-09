La producción industrial baja un 8,4% en noviembre en La Rioja, frente a una subida del 1,8% a nivel nacional

Archivo - Producción Industrial - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 8,4 por ciento interanual el pasado mes de noviembre en La Rioja, 10,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras 8. Castilla y León (+12,8 por ciento), Andalucía (+11 por ciento) y Castilla - La Mancha (+3,3 por ciento) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4 por ciento, 5,3 por ciento y un 3,7 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha bajado un 0,2 por ciento, frente a una incremento del 1,1 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 4,9 por ciento con un incremento del 10,6 por ciento en el caso de los duraderos y un 7,2 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 24,9 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 5,4 por ciento menos y los de la energía, un 12 por ciento menos.