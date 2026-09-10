La producción industrial sube un 2,4% en julio en La Rioja, 0,2 puntos menos que la media nacional

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LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 2,4 por ciento interanual el pasado mes de julio en La Rioja, 0,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en La Rioja

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6 por ciento), Cantabria (+7,1 por ciento) y Baleares (+5,5 por ciento) marcando los mejores datos, excepto en Canarias en donde disminuyó un 2,5 por ciento.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja se ha reducido un 0,8 por ciento,, frente a una incremento del 1,3 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 1,7 por ciento con un incremento del 0,4 por ciento en el caso de los duraderos y un 2,1 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 12,5 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 1,8 por ciento más y los de la energía, un 35,7 por ciento más.