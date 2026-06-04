La producción industrial sube un 5,9% en abril en La Rioja, 1,7 puntos más que la media nacional

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LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 5,9 por ciento interanual el pasado mes de abril en La Rioja, 1,7 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en La Rioja y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en catorce comunidades autónomas y disminuye en otras 3. Murcia (+9,3 por ciento), Castilla - La Mancha (+8,1 por ciento) y Andalucía (+8 por ciento) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9 por ciento, 8,1 por ciento y un 2,9 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja se ha reducido un 1,7 por ciento,, frente a una incremento del 0,5 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 8,1 por ciento con un incremento del 1,3 por ciento en el caso de los duraderos y un 9,1 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 3,3 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 14,3 por ciento más y los de la energía, un 23,6 por ciento menos.