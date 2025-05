Profesora UNIR dice que el apagón "fue una oportunidad de reflexionar sobre la importancia de lo online en nuestra vida"

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Vanessa Caba, ha asegurado que el apagón eléctrico, que se produjo en casi toda España el 28 de abril, "fue una oportunidad de reflexionar, un punto de inflexión para darnos cuenta qué importancia tiene ese contexto online en nuestra vida, ya que vemos que es tan importante como la luz o el agua, a día de hoy".

La también investigadora del grupo Ciberpsicologia de UNIR en una entrevista a Europa Press ha señalado que con el apagón "vimos esa dualidad de la tecnología, en la que vivimos tanto los beneficios como los riesgos". En este caso, ha explicado que "hubo personas que quizás sintieron ansiedad, nomofobia -miedo a estar sin teléfono móvil- y otras personas, como las víctimas de ciberacoso, sintieron un alivio; unos momentos de paz, de desconexión de ese ciberacoso que ya sabemos que es constante, que no tiene unos límites espaciotemporales, sino que es 24/7".

La docente ha señalado que estas desconexiones "generan inconvenientes importantes a nivel estructural, pero pueden ofrecernos una valiosa oportunidad de reflexión y de darnos cuenta de que ese entorno digital es una parte esencial de nuestras vidas y que es fundamental que empecemos a comprender su impacto real, tanto en lo positivo como en los riesgos y en lo problemático".

Caba ha indicado que "este tipo de experiencias pueden ser útiles para promover esa alfabetización digital más profunda, especialmente en las poblaciones más vulnerables, que son los niños y los adolescentes, y que no se trata de prohibir ese uso de internet o no se trata de tener más apagones de estos, sino de entender ese contenido; y en definitiva, de ejercer una mediación parental informada".

No obstante, la profesora de UNIR ha manifestado que la situación de apagón o incluso los mensajes de hacerse con un kit de supervivencia, "generan ansiedad, miedo" e incluso "sensación de vacío, el hecho de no poder usar el móvil, que como he dicho ya se ha convertido en elemento básico de nuestra vida, como lo puede ser la electricidad!".

"Y todo ello -ha añadido- que puede afectar a la salud mental de las personas, tenemos que usarlo de manera que sea favorable para nosotros, en nuestro beneficio, como una reflexión y como un aprendizaje". También ha destacado que se vivieron tras el apagón momentos de solidaridad que nos deben llevar a pensar que "lo verdaderamente imprescindible no está detrás de la pantalla sino que son las personas, y ayudar a los demás en lo que necesiten".