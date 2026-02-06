El profesorado interino marca sus líneas rojas en una manifestación mientras ve "insuficiente" la última convocatoria

Los interinos convocan este sábado a las 12:00 en la Plaza del Mercado - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesorado interino saldrá a la calle mañana, sábado 7 de febrero, en una manifestación que marcará sus "líneas rojas" para solicitar una nueva orden de interinos mientras ve "insuficiente" la última convocatoria de plazas.

El mismo día que el Boletín Oficial de La Rioja publica la convocatoria para cubrir 120 plazas de Maestro de distintas especialidades, el colectivo de docentes interinos ha convocado a los medios de comunicación para anunciar una manifestación que partirá, a las 12:00 horas de este sábado, de la Plaza del Mercado.

Los docentes piden acudir a la ciudadanía en apoyo a su petición de una reforma de la orden de interinos "sin parches" y en sus reivindicaciones para que realmente haya "reformas sustanciales" que afecten a sus condiciones laborales.

Noelia Ruiz, como portavoz, ha marcado como "líneas rojas" la continuidad del llamamiento en verano (para que los interinos que sean llamados para un curso lo cobren también) y que no se les obligue a aceptar jornadas parciales (ni de un tercio, ni media jornada ni dos tercios).

Otras reivindicaciones son poder permanecer más listas sin presentarse a oposiciones; y que se les convoque antes de que los alumnos empiecen el curso.

En cuanto a la convocatoria de plazas publicada hoy en el BOR, Ruiz ha indicado que se les quedan "bastante cortas", señalando, por ejemplo, que en Pedagogía Terapéutica, donde se han convocado 35 plazas, la lista "está agotada con más de cuatrocientas personas en ella".

El colectivo de docentes interinos estima que, en la actualidad, el cuarenta por ciento de la plantilla de profesores tiene esta condición, alcanzando la cifra de alrededor de 1.400.

Ruiz ha señalado que hay "más de cincuenta listas agotadas", por lo que el colectivo también exige que se abran convocatorias extraordinarias que todavía no se han abierto.