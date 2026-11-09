El programa de actividades de divulgación y ocio joven para 2027 de Calahorra sale a contratación por 159.649,44 euros

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la licitación del contrato de servicios para el desarrollo del programa de actividades de divulgación y ocio joven a lo largo de 2027 por una duración de 11 meses, a partir del 1 de febrero de 2027.

El contrato se divide en 3 lotes. El primero por un tipo de licitación de 65.036,35 euros incluye el Festival de Primavera de música urbana, las fiestas de la Juventud y el Festival de música de Halloween.

El segundo lote recoge los eventos lúdicos populares como el Festival de Charangas, el Día de La Rioja, las Jornadas LGTBI y de Adolescencia, el ciclo de cine al aire libre, el Festival de cortometrajes '¡CORT*en!-Ciudad de Calahorra' y el Túnel del Terror con un presupuesto base de 79.613,10 euros.

El tipo del lote tercero es de 14.999,99 euros y comprende el Festival de gaming y nuevas tecnologías.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación el servicio de lavado de mantas depósito de detenidos en las dependencias de la Policía Local de Calahorra por un presupuesto máximo de licitación de 13.405,59 euros y un plazo de ejecución, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2030.

El único de criterio de adjudicación es el precio.

En la misma sesión, se ha aprobado el expediente para adjudicar el contrato de servicios de seguro colectivo de accidentes para la cobertura de los miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Calahorra.

El tipo de licitación es de 1.210 euros, la duración del contrato es de un año, a partir del 1 de enero de 2027, y el precio es lo único que se valorará en la adjudicación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas de estas tres licitaciones pueden consultarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es)

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Ha adjudicado los contratos para la realización de los trabajos de poda del arbolado viario urbano y de parques y jardines en 2027 a la empresa Pagoa Servicios medioambientales S.L.U. por el precio de 117.869,20 euros y para la implementación y mantenimiento de un portal web de gestión de archivos fotográficos para el Archivo municipal a la mercantil Rowan S.COOP. Galeha Xuvenil por un presupuesto de 4.286,58 euros.

También ha aprobado la adjudicación de la obra civil necesaria para la instalación de una churrería en la plaza Miguel Ángel Blanco a Construcciones y Canalizaciones de Navarra por importe de 6.345,11 euros y el plazo de un mes de ejecución, así como el contrato para reparar los juegos infantiles del parque infantil de la plaza Monasterio de Yuso a la empresa Agapito Urban Industries S.L. por la cuantía de 5.463,15 euros.

PROCESO DE SELECCIÓN PARA UNA PLAZA DE COORDINADOR DE INFORMÁTICA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva convocatoria para la cobertura de una plaza de técnico-coordinador del departamento de Informática del Ayuntamiento de Calahorra, debido a que ningún aspirante superó el proceso anterior.

La plaza vacante corresponde a la escala de Administración Especial, subescala técnica, grupo A y subgrupo A2.

Las bases de esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Boletín Oficial del Estado, así como en la página web del Ayuntamiento de Calahorra.

PAGO DE SUBVENCIONES

Ha aprobado provisionalmente la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deportes destinadas a clubes y entidades deportivas que participan en ligas oficiales nacionales y regionales.

El Club Calahorra Basket 98, la Agrupación Deportiva Teresiana, el Club Calagurris Atlético, el Club de natación Nassica, el Club Calahorra fútbol base, la asociación de baloncesto Quintiliano y el Club de natación Rivalia son las entidades deportivas que se han beneficiado de estas ayudas municipales.

Asimismo, se ha acordado el pago a clubes, asociaciones y entes de promoción deportiva por la organización de acontecimientos y actividades deportivas durante 2026 al Club Calahorra fútbol base (1.530 euros) y a la asociación deportiva Calagurris (2.467,75 euros).

También se ha aprobado el pago de 2.000 euros a la peña Riojana y de 600 euros al Club Taurino por las actividades de animación en las fiestas patronales de marzo y agosto de este año y el 50% de la subvención a la Fundación San Agustín, cuyo importe es de 14.500 euros, por el mantenimiento de los campos de fútbol, el pabellón deportivo y los vestuarios.

RELACIÓN DE FACTURAS

Ha dado el visto bueno a la relación de facturas número 53 y 55 (acumulación de fases) por importe total de 40.878,52 euros.