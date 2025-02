Un proyecto de la Fundación San Millán con alumnos del CRA Entrevalles, Premio Young European Heritage Makers 2024

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Guardianes del Patrimonio en La Rioja', promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla en colaboración con la Fundación SM y que se ha desarrollado en el CRA Entrevalles, ha ganado el Premio Young European Heritage Makers 2024 en la Categoría 1 (6 a 11 años).

Se trata de un concurso convocado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea y concebido como un storytelling que quiere dar voz a las nuevas generaciones, animándoles a desarrollar una mirada propia sobre su patrimonio y a comprometerse en su conservación.

Los dos proyectos ganadores a nivel nacional son:

Categoría 1 (6 a 11 años): The guardians of heritage in La Rioja (Los guardianes del Patrimonio). Fundación San Millán, Fundación SM y CRA Entrevalles (La Rioja).

Categoría 2 (de 11 a 17 años): The pot that saves the Planet (La maceta que salva el planeta). Ayuntamiento de Onda (Castellón, Comunidad Valenciana).

El proyecto 'Guardianes del Patrimonio' ha sido realizado por alumnos de Primaria del CRA Entrevalles, una escuela rural agrupada, situada en un entorno privilegiado y compuesta por cuatro colegios ubicados en cuatro pueblos diferentes: Badarán, Anguiano, San Millán de la Cogolla y Viniegra de Abajo.

El protagonista del relato creado por los alumnos riojanos es un peregrino que se pierde durante su ruta a Santiago y se encuentra con los niños del CRA.

De esta forma, los niños le ayudan a conocer sus cuatro pueblos, seleccionando sus lugares preferidos: la Cuesta de los Danzadores en Anguiano; la Presa de los Molineros; el Camino Real y el Vado de la Reina en Badarán; las casas de indianos en Viniegra de Abajo; y el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla.

En torno a estos lugares, los alumnos crearon cuatro historias: La cuesta encantada (Anguiano), El monje congelado (Badarán), La niña hada perdida en el monasterio (San Millán) y La magia de Viniegra de Abajo.

Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos han trabajado de forma colaborativa, diseñado diferentes decorados para ubicarlas (con fotografías, dibujos y maquetas) y relatando, a través de protagonistas reales o fantásticos, la historia de su patrimonio.

Finalmente, han completado su trabajo con el desarrollo de podcasts de radio, en los que hablan con la población de la localidad sobre diferentes temáticas, con un enfoque de transmisión intergeneracional.

Entre los valores asociados a este proyecto destaca la difusión del patrimonio peregrino; el trabajo transversal en torno al patrimonio cultural; la innovación educativa; y la implicación de la comunidad local.

El proyecto pasará ahora a una segunda fase de selección y representará a España ante un jurado internacional.

Si finalmente es galardonado, sus creadores serán invitados a una ceremonia online y recibirán un lote de productos como premio y un viaje a Estrasburgo, donde podrán conocer la ciudad, las instituciones europeas y hacer amigos de edades similares de diferentes países. En ambos casos, su relato tendrá un papel protagonista.

En esta edición del premio, además, se otorgarán menciones especiales a los proyectos sobresalientes en cada una de las categorías. Sus artífices serán reconocidos con un diploma acreditativo emitido por la coordinación europea (dependiente del Consejo de Europa y de la Comisión Europea) y recibirán como premio un lote de productos.

PROGRAMA EUROPEO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL CREATECH.

'Guardianes del Patrimonio en La Rioja' se enmarca dentro del programa europeo de educación patrimonial CREATECH, financiado por ERASMUS+ y desarrollado en España por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación SM.

CREATECH es un proyecto para promover la educación patrimonial en las escuelas infantiles, basándose en la exploración del entorno cotidiano y del acervo cultural. Los niños y niñas lo reinterpretan desde su punto de vista, creando juntos una narración de historias asociadas a este patrimonio a través de herramientas digitales.

Dieciséis profesores de Educación infantil y cientos de niños tienen la oportunidad única de aprender en un proyecto pedagógico que enfatiza el aprendizaje basado en fenómenos, la creatividad, el aprendizaje social y cultural y las habilidades digitales.

Este proyecto también se desarrolla en alianza con la Association of Cultural Heritage Education de Finlandia, la asociación KulturAll de Serbia, la HARP Heritage Art Research de Italia y el programa Into School de Helsinki y con centros escolares de esos países.

El programa de educación patrimonial de la Fundación San Millán de la Cogolla La Fundación San Millán de la Cogolla desarrolla un amplio programa de educación patrimonial, conocido como 'Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja'.

Pretende, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Mundial sobre la protección del patrimonio cultural y natural, estimular en los ciudadanos, especialmente en los más jóvenes, el respeto y el aprecio del patrimonio, a través del ejemplo concreto de los Monasterios de San Millán de Suso y Yuso y de su entorno.

Este programa de educación patrimonial ha sido reconocido con el Premio Europa Nostra en 2011 y 2021 en la categoría de educación, formación y sensibilización.

Este programa, diseñado especialmente para escolares, familias y para la comunidad local, se articula en torno a una serie de actividades divulgativas relacionadas con la historia, el arte, la literatura y los modos de vida en los monasterios de Suso y de Yuso y en su entorno.

Con ellas, se quiere concienciar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre la necesidad de cuidar, proteger y actualizar el patrimonio cultural y natural; involucrar a la población local en la vida cultural del valle y en la conservación y promoción del patrimonio cultural; promover la participación ciudadana y generar identidad y tejido social; crear imagen positiva y realista del mundo rural para favorecer movimientos de retorno de población hacia el campo y descubrir en lo rural un ámbito para la innovación cultural y el desarrollo.