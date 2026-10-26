El PR+Riojan@s critica "el abandono y deterioro de las figuras de los Santos Mártires en pleno corazón de Calahorra" - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) señala "el estado de deterioro y la falta de mantenimiento que presentan las dos figuras de los Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio, situadas una frente a otra en la céntrica calle Grande, una de las más emblemáticas y transitadas de Calahorra".

El portavoz del PR+Riojan@s en el municipio, Carlos del Río, junto al secretario general de la formación regionalista, Iván Herrero, han comprobado el lamentable estado de conservación de ambas esculturas, que forman parte de la historia, las tradiciones y la identidad de la ciudad. "Aunque las dos figuras necesitan actuaciones de limpieza y conservación, una de ellas presenta un deterioro especialmente evidente, con suciedad acumulada y signos visibles de falta de mantenimiento", explica Carlos del Río.

"No es un monumento cualquiera. Hablamos de nuestros Santos Mártires, dos figuras que representan las raíces y la identidad de Calahorra y no es razonable que presenten este estado, con una falta de cuidado y conservación muy evidentes. No podemos permitir que los símbolos de nuestra historia caigan en el olvido de esta manera", ha subrayado.

El portavoz riojanista ha solicitado al Ayuntamiento que estudie cuanto antes una intervención sobre ambas esculturas, comenzando por una valoración técnica que permita determinar las necesidades de limpieza, mantenimiento y restauración. "Antes de que el paso del tiempo sea irreversible hay que retomar la conservación de estos elementos, con una limpieza especializada de las figuras, la evaluación de los posibles daños existentes y su restauración mediante profesionales cualificados, si resultara necesario, amén de establecer un mantenimiento periódico que evite situaciones como el deterioro actual", apunta.

Herrero destaca el valor histórico, cultural, religioso y sentimental que estas representaciones tienen para los calagurritanos. Considera que "de nada sirve proyectar nuevos proyectos para nuestras localidades si olvidamos de cuidar y mantener lo que ya tenemos, algo que en Calahorra vemos a diario en nuestras calles con pequeños detalles que por diferentes motivos y causas una limpieza mejorable, atribuibles al Ayuntamiento, que a veces se suman a descuidos o al poco civismo de algunos ciudadanos".

En este sentido, Herrero incide en que "el objetivo del PR+Riojan@s siempre es señalar lo que se puede mejorar y tratar de encontrar soluciones, especialmente en ciudades históricas como Calahorra que tienen un patrimonio y unas tradiciones extraordinarias, que merecen ser cuidadas".