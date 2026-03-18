PR+Riojan@s estudia judicializar proceso de adjudicación de VPO en Logroño y pide colaboración a posibles afectados

Archivo - El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha informado este miércoles de que está valorando acudir a la vía judicial en relación con el proceso de adjudicación de las 104 viviendas protegidas en la ciudad.

Con todo, el edil ha puntualizado que esta decisión "sobre el escándalo de la VPO de Conrado Escobar" se adoptará "si existen indicios sólidos y acreditados de que no se ha cumplido la Ley de Vivienda en lo relativo a la publicidad y concurrencia pública".

El concejal, en rueda de prensa, ha reconocido que "es un proceso complejo y ahora mismo estamos en una fase de estudio jurídico y recopilación de información para determinar si se han respetado todos los requisitos legales".

Para Antoñanzas, "la mejor forma de despejar todas las dudas que ha generado el proceso es cuando el alcalde entregue la lista con los 104 adjudicatarios de las viviendas protegidas de Logroño".

"Queremos llegar hasta el fondo del asunto. Por eso hacemos un llamamiento a las personas que se hayan visto afectadas y se sientan perjudicadas para que nos remitan toda la documentación de la que dispongan", ha indicado Antoñanzas, quien ha precisado que se puede remitir a través del correo participa@partidoriojano.es o de sus redes sociales (@rubenantonanzas).

"Nosotros -ha asegurado- nos comprometemos a estudiar jurídicamente toda la información que aporten, con su autorización expresa y asegurando en todo momento su confidencialidad, y a mantenerles informados en todo momento".

El portavoz regionalista ha precisado que "varios afectados ya nos han remitido documentación sobre algunas viviendas protegidas que ya estamos estudiando", aunque ha matizado que "todavía es pronto para extraer conclusiones, necesitamos más información y documentación".

Al respecto, ha indicado que "parte de esta documentación que está analizándose es la relativa a la información facilitada por parte de las promotoras a los interesados sobre las novedades en el proceso de adjudicación, los plazos, las características de los inmuebles, los planos de las viviendas y sus precios".

"Creemos que es importante recoger toda esa información para conocer el alcance de la situación, tener una visión global y contrastada sobre las personas afectadas y el compromiso adquirido por las empresas con los ciudadanos inscritos en el IRVI antes de adoptar cualquier decisión", ha remarcado.

DUDAS DEL PROCESO.

Antoñanzas ha recordado que "llevamos ya tiempo planteando dudas sobre este proceso", y ha señalado que "lo que tenemos claro es que el Gobierno ha reconocido públicamente que las viviendas podrían haberse dado 'a dedo'" y que "sigue sin aclarar las medidas de publicidad y concurrencia que ha aplicado para cumplir la Ley".

El edil riojanista también ha asegurado que se desconocen los datos reales de los participantes en los procesos de adjudicación de las viviendas.

"Pregunté al Gobierno y en comisión informativa me reconoció que las cifras que dio en su comparecencia las conoció por la prensa, lo que demuestra la desinformación, el descontrol que tiene y que en el pleno faltó a la verdad, ya que ningún medio ha facilitado cifras tan altas", ha subrayado.

A ello ha sumado "la subida del módulo de VPO tras adjudicarse el suelo municipal que, aun siendo legal, nos hace dudar de que se haya podido jugar con los plazos para permitir comprar suelo público barato y vender vivienda más cara, generando un perjuicio a la ciudad y a los adjudicatarios".

"Estamos analizando todas estas cuestiones y exigimos que se ponga luz y taquígrafos para despejar todos los interrogantes que hay con la venta y adjudicación del suelo público y de las viviendas protegidas", ha finalizado.