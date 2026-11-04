El PR+Riojan@s exige una educación pública de calidad y facilidades para un acceso equitativo al sistema educativo

Archivo - Rita Beltrán. - PARTIDO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) apoya las próximas movilizaciones anunciadas en defensa de la educación pública, que debe contar con todos los recursos y medios necesarios para que siga siendo de calidad y una opción que haga equitativa la formación a toda la población.

En este sentido, rechaza que se priorice el uso de fondos públicos para la financiación de los centros privados frente a los de titularidad de la administración, con herramientas que convierten centros en concertados de forma encubierta.

Y apunta que los nuevos estudios y ciclos de Formación Profesional deben concederse en primer lugar a la pública y no directamente a los privados, dotando a los centros de la financiación y profesorado necesario.

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, asegura que "seguimos viendo cómo con los gobiernos del PP la inversión en educación en La Rioja resulta insuficiente, además lo que se invierte se prioriza en apoyar a los centros privados en vez de a los públicos, y, por si fuera poco, los Informes PISA nos indican que el nivel no es el adecuado, lo que refleja que algo se está haciendo mal".

Además, considera "imprescindible" cubrir adecuadamente las plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, "con instalaciones modernas y no con barracones que empiezan siendo temporales y acaban siendo indefinidos".

Añade la diversificación de la educación secundaria, "especialmente donde resultaría beneficiosa la construcción de nuevos institutos, como puede en barrios menos céntricos de Logroño para favorecer la formación de cercanía, y en Calahorra, donde el nuevo centro integrado de formación profesional lleva 3 años de retraso".

"El Gobierno de Capellán ni tan siquiera es capaz de hacer lo más básico que es climatizar adecuadamente todos los centros educativos o actualizar el sistema Racima, que debería servir para simplificar los procesos", apunta Beltrán, quien añade que, "en sintonía con los sindicatos de la comunidad educativa, apoyamos también la reducción de los ratios por aula, para una atención más cercana y de calidad".

Actualmente, la Comunidad Autónoma de La Rioja recibe más transferencias que nunca del gobierno central, con 1.440 millones de euros en 2026 y 1.571 en 2027, "y con ellos, teóricamente, se deberían cubrir todos los gastos en educación, sanidad y prestaciones sociales públicas. Sin embargo, las políticas del PP dejan mucho que desear, favoreciendo a lo privado en detrimento de lo público".

Beltrán insiste en que "el nuevo consejero debe ponerse las pilas cuanto antes y abordar todas las cuestiones que, además de importantes, son urgentes".

Para los riojanistas, es muy necesario incluir en todos los niveles educativos planes para abordar el respeto mutuo desde la prevención y la información, de cara a evitar prácticas de discriminación, acoso y ciberacoso, incluidos los 'curis', e implementar programas y herramientas de apoyo, tanto para alumnado como para el profesorado.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

Relacionado con el acceso universal a la educación, el PR+Riojan@s solicita un refuerzo de la línea VLR-113 del Interurbano de La Rioja en los horarios de mayor demanda.

La mayoría de los días lectivos, sus usuarios, muchos de ellos estudiantes, encuentran el autobús completo y deben esperar varias horas al siguiente. Esta ruta comunica Miranda de Ebro con Logroño y afecta a las poblaciones de Haro, Briones, San Asensio, Cenicero o Fuenmayor, entre otras.

Los riojanistas solicitan al Gobierno de La Rioja que se refuerce el servicio, especialmente al mediodía, para cubrir adecuadamente la demanda de viajeros sin dejar a nadie en tierra.