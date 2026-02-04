El PR+Riojan@s reclama a Gonzalo Capellán transparencia y soluciones para mejorar la asistencia sanitaria en La Rioja

Archivo - Rita Beltrán - PARTIDO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha reclamado este miércoles a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja que "mejore la asistencia sanitaria pública y de calidad antes de que el deterioro del servicio sea inasumible, sin que esto suponga privatizaciones encubiertas como en el pasado".

La presidenta riojanista, Rita Beltrán Muro, ha considerado que "el Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán no está trabajando lo suficiente para cubrir las plazas vacantes de profesionales sanitarios en el sistema público".

Por ello, urge a buscar una solución e, incluso, "considerar incentivar la jubilación médico activa para cubrir esa falta de profesionales que, unida al envejecimiento de la población, está generando grandes diferencias entre unos riojanos y otros". "No podemos permitirnos que haya ciudadanos de primera y de segunda", ha dicho.

Este déficit se está notando, cada vez más, con los médicos de familia de muchos consultorios y centros de salud de la región, sobre todo en periodos vacacionales, donde no existen facultativos de sustitución ni de refuerzo.

"La atención primaria es la que más se resiente provocando en el resto de profesionales una saturación laboral y un gran malestar al tener que asumir más cartillas, trabajar más horas y dar una atención de peor calidad a los pacientes" debido a una infradotación que provoca saturaciones, más allá de los picos puntuales típicos de las afecciones respiratorias.

La formación riojanista aplaude que se consideren de difícil cobertura plazas concretas del Hospital de Calahorra y del Centro de Salud de Arnedo, más aún cuando la Consejería de Salud del Gobierno regional lleva meses desoyendo a sindicatos, plataformas en defensa de la sanidad pública y a consistorios como el Ayuntamiento de Arnedo, que también han tratado este tema en pleno.

"Aunque llega tarde la medida, es cierto que llega, y desde el PR+ Riojan@s consideramos que este problema general de toda la Comunidad Autónoma debe ampliarse a todas las especialidades y a todas las vacantes existentes" en el Servicio Riojano de Salud (Seris).

Beltrán recuerda que "actualmente, la mayoría de las consultas en atención primaria tienen una espera media de entre 15 y 20 días, lo que deriva en que los servicios de urgencias estén colapsados constantemente y el aumento de las listas de espera para intervenciones".

Ha sumado "compra de maquinaria dotada de inteligencia artificial para sustituir a médicos especialistas no se sabe con qué criterios, recortes en servicios de diálisis, demoras importantes en radiología e incluso deficiencias en edificios, que presentan goteras" en varias instalaciones sanitarias de la región.

"Estamos sufriendo un importante deterioro del sistema público de salud por falta de profesionales y así justificar derivaciones a la sanidad privada a corto-medio plazo, con una merma de servicios, fundamentalmente en La Rioja Baja y más concretamente en el Hospital de Calahorra, donde en los últimos dos años se han perdido 25 profesionales sanitarios", apunta Beltrán.

De hecho, según estima el sindicato CESM Rioja, faltan de cubrir el 40% de plazas para tener una sanidad de calidad y, por tanto, se está dejando de hacer una medicina preventiva que actualmente es inexistente.

Desde el PR+Riojan@s proponen "más ambición a la Consejería que dirige María Martín con una reestructuración adecuada del Servicio Riojano de Salud". "Se debe hacer un replanteamiento ajustado a la realidad que no implique desmantelar servicios de ningún centro sanitario público, ni dejar áreas desasistidas, ni externalizaciones", resalta Beltrán.

ESTUDIAR FÓRMULAS SIN EXTERNALIZAR O PRIVATIZAR.

En este sentido, la regionalista se pregunta "¿por qué en las comunidades vecinas sí se contratan los profesionales que faltan y aquí siempre se excusan en que faltan por todo el país?".

Para solventar esta situación propone que se incentive la contratación con condiciones más atractivas para los profesionales, "de manera que no se vayan al extranjero ni fichen por los sistemas de salud de otras regiones que les ofrecen mejoras que aquí no se plantean". Beltrán añade que "no solo es algo económico".

"Nuestros sanitarios -añade- valoran la calidad de vida laboral que en La Rioja no tienen cuando deben desplazarse a otros centros sanitarios y cubrir jornadas intensivas de trabajo que superan las 12 horas en la mayoría de los casos".

Además, teme que este empeoramiento del servicio "esté escondiendo la intención de privatizar o derivar a la sanidad privada a corto-medio plazo a los pacientes como ya sucediera en el pasado".

Porque, "como todo el mundo sabe, el paso previo a esas privatizaciones a las que nos tuvo acostumbrados el PP durante años empezaron con un empeoramiento del servicio que se ofrecía desde lo público que, al final, sirvió para justificar que, además de mantener lo propio, se tenía que añadir el pago extra de las derivaciones a la privada con el dinero de todos".

El PR+Riojan@s, que apoya una sanidad pública y de calidad, subraya que no está en contra de la sanidad privada "para quien elija libremente ese modelo", sin embargo, no apoya que se deteriore lo público para "tener la excusa perfecta para derivar o externalizar sin que esos recursos se destinen a la contratación de profesionales en la pública". Por eso, Beltrán exige "soluciones de inmediato a Gonzalo Capellán y María Martín antes de que esta situación se vuelva irreversible".