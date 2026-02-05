El PSOE achaca a la "incompetencia en la gestión" de Capellán que no se aumente el porcentaje estatal para Dependencia

La diputada socialista María Somalo - PSOE

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha achacado hoy a la "incompetencia en la gestión" de la Dependencia del Gobierno 'popular' de Gonzalo Capellán el que La Rioja no logre aumentar el porcentaje que recibe del Estado.

Somalo ha ofrecido una rueda de prensa en la que, con datos del Ministerio de Derechos Sociales, ha ido enumerando el aumento que ha ido recibiendo La Rioja, por parte del Estado, en materia de Dependencia hasta el "hito" alcanzado en el año 2023, de 37,5 millones.

"Con el Gobierno socialista en la Administración del Estado se ha pasado de un 15,35 por ciento, el mínimo histórico con el Partido Popular, a un 41 por ciento en el año 2023", ha señalado.

Sin embargo, ha continuado, "lo que pasa en 2024 y 2025 es que con la vuelta al Gobierno riojano del Partido Popular este récord de porcentaje comienza nuevamente a bajar" y lo hace, ha dicho, por la "deficiente" gestión del Gobierno de Capellán.

Así, ha dicho, La Rioja "suspende" en la gestión de la Dependencia en los parámetros que marcan la financiación que recibe. Parámetros, ha dicho, como las "trampas" que hace archivando expedientes o la falta de inversión en plazas públicas.

De este modo, ha señalado, "por mucho que los gobiernos socialistas nos empeñemos en ampliar y mejorar la financiación de la Dependencia, si cada vez que llega el Partido Popular lo que hace es bajar otra vez ese porcentaje por falta de voluntad muchas veces y otras veces por auténtica incompetencia en la gestión, no vamos a conseguir llegar nunca a ese cincuenta por ciento" que reclama el Gobierno riojano

"Más trabajar y menos pedir al Estado, que es lo que habitualmente hace este Gobierno del Partido Popular", ha clamado Somalo indicando que, en el año 2025, "se nos sigue penalizando por esa mala gestión" y la cantidad que se ha asignado son 18,2 millones (más 2,8 para los enfermos de ELA en virtud de la ley aprobada).

En el PSOE riojano, ha indicado, están "totalmente de acuerdo" en que el Estado alcance el cincuenta por ciento de la inversión en Dependencia, "pero eso no va a llegar si por falta de voluntad y por incompetencia en la gestión nos penalizan".

Ha pedido al Gobierno riojano que "dejen de pedir sistemáticamente al Gobierno de España y que el señor Capellán se ponga a trabajar en el ámbito de Dependencia de una vez de forma seria y con voluntad de mejorar la vida de los dependientes de La Rioja".