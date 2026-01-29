El PSOE advierte de "la degradación" y el posible "desmantelamiento" del servicio de aparcabicis cubiertos en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este jueves de "la degradación" y hasta el posible "desmantelamiento" del servicio de los aparcamientos cubiertos de bicicletas "ya que cada vez hay más plazas libres" y el Ayuntamiento "ha dado la orden de que no se adjudiquen".

Así lo ha señalado esta mañana el concejal del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, quien junto a su compañero de Grupo Álvaro Foncea, ha comparecido ante los medios para denunciar "una nueva degradación de los servicios públicos por parte del alcalde de Logroño Conrado Escobar".

Reinares ha desvelado que existen "correos electrónicos en los que la empresa gestora responde a un ciudadano que no puede darse de alta porque lo impide el Ayuntamiento".

Algo que, en sus palabras, demuestra "que el vaciamiento del sistema no es consecuencia de un mal funcionamiento inevitable, sino de una decisión política expresa".

"No es un problema técnico, es una instrucción directa del Consistorio para impedir que el servicio siga creciendo y funcionando con normalidad", ha afirmado el concejal socialista.

Reinares ha lamentado esta decisión de Escobar en un servicio que es "útil, demandado y está consolidado", al tiempo que ha señalado que los socialistas llevan tiempo preguntando sobre estas cuestiones "sin respuesta por parte de su 'irresponsable'", en referencia al concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

Por otra parte, el concejal Álvaro Foncea ha alertado de que actualmente, "se está presentado este servicio sin respaldo contractual" algo que "probablemente derivará en otro reconocimiento extrajudicial de crédito".

FONDOS EUROPEOS "EN PELIGRO".

Además, Foncea ha criticado que "el mantenimiento y la atención al usuario ha ido paulatinamente degradándose hasta el día de hoy" y advierte de que el PP "está recortando este servicio para que deje de ser fiable y lo elimine argumentando que no funciona".

El concejal ha recordado que este sistema fue implantado por el PSOE en la anterior legislatura mediante unos fondos europeos que Escobar "puede ponerlos en peligro si el servicio no está operativo durante al menos 5 años".

El sistema de aparcamientos cubiertos de bicis cuenta en Logroño con un total de 540 plazas, con 6 de estos estacionamientos grandes -de 40 plazas- y 30 pequeños, de 10 plazas.