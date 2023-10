El PSOE afea en el Parlamento la "falta de ética política" del director general de Cultura

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE Miguel González de Legarra ha afeado hoy, en el Parlamento de La Rioja, la "falta de ética política" del director general de Cultural, Roberto Iturriaga, al presentar el nuevo curso de la Escuela de Música de Alberite que gestiona la empresa que cofundó.

Legarra ha intervenido en el pleno del Parlamento de hoy para preguntar si "cumplen y respetan todos los miembros y altos cargos del Gobierno riojano la legislación y normativa vigente en materia de incompatibilidades y Código Ético".

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha contestado: "Sí, todos cumplen", mientras lamentaba que la primera intervención de Legarra haya sido esta.

Legarra, desde el escaño, se ha referido al "conflicto de intereses" de Iturriaga, que podría haber acudido a la Escuela de Alberite para "despedirse" de los alumnos.

Pero, ha añadido, "el problema es que se presentó como copropietario de la empresa adjudicataria y como director general y, en representación del Gobierno, dio comienzo al curso".

"Que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo, es lo que debió pensar el hoy ausente presidente del Gobierno cuando ordenó el cese de la Estíbaliz Heras como directora general de Justicia", ha dicho.

Por eso, ha considerado que "en el caso" de Iturriaga "también deberían tener presente" lo mismo "para que no incurra en comportamientos de falta de ética política tan grave como la que tiene la presidenta del Parlamento al proteger al Gobierno".

Legarra, en este punto, ha hecho referencia a la negativa de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, a que, por alusiones, hablara la socialista Concha Andreu tras una intervención de la consejera de Salud, María Martín, refiriéndose de soslayo a las personas que pueden permitirse una intervención en una clínica privada.

"Le recuerdo, señora presidenta del Parlamento, que hay precedentes de presidentes condenados por el Constitucional", ha dicho Legarra mientras ésta le pedía que concluyera por haber excedido su tiempo. "Estoy hablando de ética en la política", ha aseverado Legarra.

Domínguez ha creído que Legarra acababa de hacer "todo lo que nunca debe hacerse" en política. "Ya había quien me había dicho que usaba tácticas no demasiado bonitas ni limpias, pero ya las he visto concentradas en dos minutos y medio de intervención", ha lamentado.

"Iturriaga no tiene ni una sóla causa de incompatibilidad ni conflicto de intereses para el desarrollo de su trabajo, lo cual está perfectamente acreditado por los servicios técnicos del Gobierno que se dedican a ello", ha explicado.

Ha asegurado que hizo "una actuación absolutamente limpia y de buenas prácticas, que es despedirse de su anterior ocupación para empezar a dedicarse a su actual actividad política".

"Fue absolutamente limpio y el Gobierno de La Rioja le agradece ese esfuerzo y la manera que tuvo elegante de salir de su actividad anterior", ha añadido.

En cuanto a la "mención de la directora general de Justicia, que no fue cesada, porque dimitió por motivos pesonales", ha preferido ahorrarse los "calificativos" que tiene "en la cabeza", para, "quizás, algún día, decírselos en privado".