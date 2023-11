El PSOE anima a la ciudadanía a participar en todos los actos convocados con motivo del 25N

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva regional, Naiara Hernáez, y la responsable de Igualdad, Lucha de las mujeres y Educación afectivo-sexual de la Ejecutiva de JJSS, Aroa Vivas, han comparecido para pedir a la ciudadanía que participe de forma activa en los distintos actos convocados con motivo del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el sábado 25 de noviembre.

Hernáez ha asegurado que "es más necesario que nunca reivindicar este Día, ya que nos enfrentamos a datos escalofriantes". Y es que "en lo que va de año, "52 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas". Naiara Hernáez también ha recordado que "cada vez hay más mujeres que se atreven a denunciar; este año exactamente 620 mujeres en La Rioja, 43 más que en 2022, lo han hecho".

La responsable de Igualdad del PSOE ha denunciado que en La Rioja "el Gobierno del Partido Popular está suponiendo un claro retroceso, ya que ha eliminado la consejería de Igualdad y ha relegado este asunto clave a una subdirección". Además, ha añadido Hernáez, "los presupuestos no contemplan apenas novedades, no incluyen partidas para desarrollar la Ley de Igualdad y no contemplan los fondos de más que ha aportado el Estado".

Por su parte, la secretaria de Igualdad de JJSS, Aroa Vivas ha recordado que según la Fundación FAD Juventud "desde 2019 y coincidiendo con el auge de la extrema derecha, el porcentaje de jóvenes que creen que la violencia de género es un invento ideológico casi se ha duplicado, pasando del 12 por ciento al 23.1 por ciento". Vivas ha afirmado que estos datos "son más preocupante entre las mujeres jóvenes, donde ese porcentaje casi se ha triplicado, pasando de un 5,7 por ciento a un 13,2 por ciento".

Vivas ha asegurado que "estos datos evidencian que es fundamental involucrar a los jóvenes en la lucha contra la violencia de género y, por eso, en JJSS de La Rioja hemos creado la campaña 'La violencia machista no tiene justificación', con el fin de pelear contra esta lacra". Vivas pide a todos los jóvenes "que se involucren y participen en los actos organizados con motivo del 25N".