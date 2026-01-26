El PSOE aplaude duplicar capacidad del CIBIR pero cree que Capellán "no ve los problemas reales de la sanidad pública"

Archivo - Sede del CIBIR - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha asegurado que "aunque siempre vamos a aplaudir y celebrar que se pongan en marcha nuevos edificios y servicios ligados a la investigación", el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, "no ve los problemas reales de la sanidad pública en nuestra ccaa".

Javier García ha respondido así a preguntas de los periodistas tras conocer el anuncio del Gobierno regional de una inversión de 12,8 millones de euros en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBIR) para duplicar su capacidad con tres nuevas unidades.

Como ha defendido Capellán en su presentación, esta ampliación permitirá potenciar el poder investigador en el ámbito biomédico en La Rioja con una Unidad de Investigación Clínica; una Unidad de Investigación e Innovación Sanitaria; y una Unidad de Investigación Preclínica.

Preguntado por los periodistas, Javier García ha dicho no conocer todos los detalles pero aún así "siempre hay que aplaudir que se pongan en marcha nuevos servicios ligados a la investigación".

Pero, como ha sostenido, "parece que Capellán, en su atmósfera, no ve los problemas reales de la sanidad pública; Desde que es presidente hay 18 médicos menos en Atención Primaria, hay más personas esperando en listas de espera, diagnósticas o de atención especialista".

Y "el hospital de Calahorra cada vez tiene menos recursos a pesar de las protestas de los ciudadanos de La Rioja Baja".

Por ello, desde el PSOE consideran que el presidente riojano "tiene que arremangarse, bajar al terreno y descubrir que no mejora los servicios públicos ligados a la sanidad".

"Los edificios son necesarios pero le pido al PP que haga políticas que beneficien a los usuarios y no perjudiquen una sanidad publica que debería ser la joya de la corona", finaliza.