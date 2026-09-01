PSOE asegura que el Gobierno de Capellán "vive de la herencia socialista" y critica un discurso "alejado de la realidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García Ibáñez, durante la celebración del Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja, a 1 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha lamentado las palabras "tan alejadas de la realidad" que ha pronunciado este martes el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región. Además ha asegurado que el Gobierno riojano actual "vive de la herencia socialista".

Tras dos horas y media de discurso del presidente regional en el Parlamento riojano, el diputado socialista ha asegurado que éste ha estado "absolutamente alejado de los problemas reales de la gente".

Así, ha considerado, Capellán "sigue viviendo en su torre de marfil, en su burbuja" porque lo que ha hecho ha sido "levantarnos un muro de datos que se alejan de los problemas reales y no pone rostro a los problemas y las debilidades de La Rioja".

"HERENCIA SOCIALISTA"

Además, García le ha recriminado que la mayoría de los proyectos a los que ha hecho referencia y de obras inauguradas en esta legislatura "solo tienen su nombre y sus apellidos en una placa. Todo ha sido herencia socialista".

En este sentido añade que todos los proyectos que el presidente ha inaugurado "han sido diseñados, planificados y dotados presupuestariamente por el Gobierno anterior -liderado por la socialista Concha Andreu-". Además, han sido en parte financiados "gracias a unos fondos europeos que su partido quiso bloquear".

En su valoración, García también ha afeado que el presidente riojano no ha hablado "de aquellas personas que están esperando un año una prueba diagnóstica, de quien se mete en la aplicación del SERIS y no encuentra hasta 30 días después una cita con su médico de Primaria o, de esos padres que no tienen plaza en una escuela infantil porque no ha habido una planificación real de 0 a 3 años".

Tampoco ha hecho referencia "a aquel ciudadano que está trabajando en el campo y que no le pagan la uva al coste real. No ha tenido en cuenta los problemas de los riojanos y eso nos entristece".

Así las cosas, explica, "lleva tres años de legislatura y el presidente Capellán vive de las rentas. No planifica, se queda en la superficie con discursos grandilocuentes que tienen un objetivo, que él brille".

A pesar de todo ello, Javier García ha expresado que mañana, en su turno de intervención, "hablaremos de los problemas reales de La Rioja y le lanzaremos propuestas".

También le ha pedido al presidente que "escuche sus propuestas porque "en estos tres años y medio de legislatura ha despreciado todas y cada una de las propuestas que le ha hecho el Partido Socialista".

Finalmente, el diputado socialista ha asegurado que Capellán se encuentra ya en "tono electoralista absoluto".