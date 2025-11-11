El PSOE asegura que los Presupuestos regionales "para el próximo ejercicio no afrontan los desafíos de la comunidad" - PSOE DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, junto con diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Socialista han mantenido una reunión de trabajo con la Ejecutiva de CCOO para analizar el proyecto de Ley de presupuestos de La Rioja para 2026 y su impacto en la comunidad autónoma.

Javier García ha insistido en que estamos ante unas cuentas "irresponsables en los ingresos y en los gastos y que consolidan un modelo que no nos gusta".

El secretario general del PSOE ha señalado que estos presupuestos "no sirven para reforzar los servicios públicos, no afrontan los desafíos que tenemos como región y, además, mantienen una política fiscal injusta".

Además, Javier García ha dicho que el Gobierno "no se toma en serio las políticas activas de empleo".

Es cierto que en La Rioja "también baja el paro como lo hace en el resto del país, pero según los datos del último año, en La Rioja el paro cae la mitad de lo que baja en el ámbito nacional". García ha denunciado que el presupuesto "no resuelve los alarmantes datos de pobreza en La Rioja".

Y es que los últimos datos "nos dicen que crecemos hasta las 73.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestra tierra, 3.000 más que el año anterior, frente al descenso registrado a nivel nacional".

Es evidente que estas cuentas "tratan muy bien a la riqueza, pero muy mal a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad".

Por su parte, el secretario general de CCOO, Rodrigo Alfaro, ha asegurado que el crecimiento que arroja el presupuesto "es claramente insuficiente". Además, Alfaro ha afirmado que estas cuentas "no refuerzan todo lo necesario los servicios públicos, como la sanidad o la educación, sobre todo cuando el Gobierno presume de haber dejado de ingresar 200 millones de euros en esta legislatura por bajar impuestos".