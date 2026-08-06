El PSOE asegura que los técnicos "desmontan las garantías de Escobar sobre las VPO"

El concejal del PSOE, Iván Reinares, en compaecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares, ha asegurado que los técnicos municipales "están desmontando las garantías de Conrado Escobar sobre la adjudicación sin publicidad ni sorteo público de 104 viviendas de protección oficial en Logroño".

En comparecencia de prensa, el edil socialista ha desvelado que "los técnicos municipales están ahora requiriendo a las promotoras el cumplimiento de sus obligaciones, exigiendo expresamente la información necesaria para asegurar que el proceso de selección de los compradores ha respetado la ley".

Reinares ha criticado a Escobar y a la concejala del ramo por "atreverse a asegurar que todo estaba bien y que el proceso era legal" y ahora encontrarnos con que "están siendo los funcionarios quien están solicitando pruebas". Así "si los técnicos se ven ahora obligados a exigir las pruebas de los adjudicatarios queda demostrado que el Gobierno de Escobar mintió a los logroñeses para tapar su dejación", ha sostenido el concejal.

Asimismo, el concejal socialista ha señalado que "ninguna promotora ha contestado a los técnicos sobre el proceso de selección, por lo que los expedientes siguen vacíos de explicaciones". Estas 104 viviendas adjudicadas se han hecho "sin publicidad y sin sorteo", algo que exige la Ley de Vivienda regional, ha recordado Reinares.

El concejal del PSOE ha subrayado que "la vivienda protegida no es un favor que se otorga por gracia empresaria ni un terreno para la improvisación política", y ha exigido "transparencia real".

Por último, Reinares ha explicado que el PSOE "seguirá siendo vigilante" ante un Gobierno de Escobar "que va de desastre en desastre", y ha indicado que "de momento dejarán que los servicios municipales sigan su curso de requerimientos aplicando las medidas que marca la ley ante el desatendido cumplimiento del Gobierno de Escobar".