PSOE Calahorra pide una excavación y estudio arqueológico completos de los restos de la calle Paletillas

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE solicita al Equipo de Gobierno "realizar una excavación y estudio arqueológico completos de los restos de la calle Paletillas de Calahorra". El equipo de Gobierno municipal "debe ser el principal garante del estudio y de la posible conservación del patrimonio histórico del municipio".

Los socialistas explican que la aparición de restos arqueológicos durante las obras de urbanización en la calle Paletillas, que pueden proceder del antiguo circo romano de Calagurris, "suponen una oportunidad para conocer más y mejor el pasado histórico de la ciudad".

Sin embargo, "el equipo de gobierno del Partido Popular está actuando con total opacidad y, a diferencia de lo sucedido en las obras de la calle Eras, ha optado por no dar prioridad al estudio completo de los restos que, tramo a tramo van a apareciendo durante las obras".

"Más bien al contrario, en lugar de dar explicaciones y priorizar el estudio completo de los restos arqueológicos, se está trabajando en pequeños tramos donde se realizan los cortes necesarios para pasar tuberías o servicios, lo que impide ver el mapa completo de los vestigios que van apareciendo", indican desde el PSOE.

Si bien las obras cuentan con seguimiento arqueológico, se requiere un mayor esfuerzo en este ámbito para poder levantar todo el pavimento, estudiar el mapa completo de los restos existentes y tomar las decisiones oportunas sobre lo que se puede o no se puede hacer para conservarlos o señalizarlos.

"Eso es precisamente lo que se realizó en la calle Eras, en el año 2021, donde aparecieron restos de varios muros romanos que resultaron ser procedentes de antiguas termas de la ciudad. En aquel momento estos restos se excavaron en su totalidad, fueron estudiados, documentados e informados, y a continuación se decidió realizar una señalización en el pavimento, junto con la colocación de un panel informativo para contar a los visitantes la historia de las antiguas termas romanas de Calahorra".

Por ello, prosiguen, "nada impide que ahora el Ayuntamiento de Calahorra siga el mismo criterio de priorización de conocimiento y posibilidades de conservación y señalización de los restos".

Sin embargo, finalizan, "la prisa electoral no puede ser el criterio a seguir por un Ayuntamiento, cuya máxima debe ser el estudio y conservación del patrimonio como fuente de conocimiento del rico pasado histórico de Calahorra, del que toda la población de Calahorra se siente profundamente orgullosa".